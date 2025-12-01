Preço de Staked USDai hoje

O preço ao vivo de Staked USDai (SUSDAI) hoje é $ 1.054, com uma variação de 0.02% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SUSDAI para USD é de $ 1.054 por SUSDAI.

Staked USDai ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 173,818,280, com um fornecimento em circulação de 164.85M SUSDAI. Nas últimas 24 horas, SUSDAI foi negociado entre $ 1.052 (mínimo) e $ 1.056 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.19, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.796061.

No desempenho de curto prazo, SUSDAI movimentou-se +0.01% na última hora e +0.21% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Staked USDai (SUSDAI)

Capitalização de mercado $ 173.82M$ 173.82M $ 173.82M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 173.82M$ 173.82M $ 173.82M Fornecimento Circulante 164.85M 164.85M 164.85M Fornecimento total 164,847,453.8135918 164,847,453.8135918 164,847,453.8135918

A capitalização de mercado atual de Staked USDai é $ 173.82M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SUSDAI é 164.85M, com um fornecimento total de 164847453.8135918. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 173.82M.