Dogecoin is a cryptocurrency focused on actual utility as a currency. We provide fast block times and very low fees which make Dogecoin suitable for usage in micro-transactions but also as payment option for online shops. Dogecoin has been adopted as such by online retailers and can be used easily as means of consumer to consumer money transfer too.

Nome da criptoDOGE

ClassificaçãoNo.8

Capitalização de mercado$0,00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0,00

Market share0.0084%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)1,98%

Fornecimento circulante150 126 846 383,7052

Fornecimento máximo∞

Fornecimento total150 126 846 383,7052

Taxa circulante%

Data de emissão2013-12-12 00:00:00

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez0,000559 USDT

Máximo histórico0.7375666,2021-05-08

Menor preço0.000085474399384111,2015-05-07

Blockchain públicaDOGE

