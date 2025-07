CAKE

PancakeSwap is a BEP20 decentralized trading platform built on the Binance Smart Chain, which uses an automatic market maker mechanism to provide liquidity.

Nome da criptoCAKE

ClassificaçãoNo.85

Capitalização de mercado$0,00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0,00

Market share0.0002%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)54,38%

Fornecimento circulante345 241 976,3560019

Fornecimento máximo450 000 000

Fornecimento total365 801 481,1041265

Taxa circulante0.7672%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico44.18234972,2021-04-30

Menor preço0.00023177,2020-09-29

Blockchain públicaBSC

