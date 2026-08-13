Preço de Aave v3 WETH hoje

O preço ao vivo de Aave v3 WETH (AWETH) hoje é $ 1,874.8, com uma variação de 0.39% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AWETH para USD é de $ 1,874.8 por AWETH.

Aave v3 WETH ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 4,511,152,929, com um fornecimento em circulação de 2.41M AWETH. Nas últimas 24 horas, AWETH foi negociado entre $ 1,873.63 (mínimo) e $ 1,914.42 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1,670,980, enquanto a mínima histórica foi de $ 397.72.

No desempenho de curto prazo, AWETH movimentou-se -0.30% na última hora e -1.76% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 0.00.

Informações de mercado de Aave v3 WETH (AWETH)

Capitalização de mercado $ 4.51B$ 4.51B $ 4.51B Volume (24h) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.51B$ 4.51B $ 4.51B Fornecimento Circulante 2.41M 2.41M 2.41M Fornecimento total 2,405,815.147276702 2,405,815.147276702 2,405,815.147276702

A capitalização de mercado atual de Aave v3 WETH é $ 4.51B, com um volume de negociação de 24 horas de $ 0.00. A oferta em circulação de AWETH é 2.41M, com um fornecimento total de 2405815.147276702. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.51B.