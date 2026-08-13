Preço de Janus Henderson Anemoy Treasury Fund hoje

O preço ao vivo de Janus Henderson Anemoy Treasury Fund (JTRSY) hoje é $ 1.11, com uma variação de 0.02% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de JTRSY para USD é de $ 1.11 por JTRSY.

Janus Henderson Anemoy Treasury Fund ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 872,162,867, com um fornecimento em circulação de 783.77M JTRSY. Nas últimas 24 horas, JTRSY foi negociado entre $ 1.11 (mínimo) e $ 1.11 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.11, enquanto a mínima histórica foi de $ 1.085.

No desempenho de curto prazo, JTRSY movimentou-se +0.01% na última hora e +0.07% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 0.00.

Informações de mercado de Janus Henderson Anemoy Treasury Fund (JTRSY)

Capitalização de mercado $ 872.16M$ 872.16M $ 872.16M Volume (24h) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 872.16M$ 872.16M $ 872.16M Fornecimento Circulante 783.77M 783.77M 783.77M Fornecimento total 783,770,063.238116 783,770,063.238116 783,770,063.238116

A capitalização de mercado atual de Janus Henderson Anemoy Treasury Fund é $ 872.16M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 0.00. A oferta em circulação de JTRSY é 783.77M, com um fornecimento total de 783770063.238116. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 872.16M.