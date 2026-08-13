Preço de apxUSD hoje

O preço ao vivo de apxUSD (APXUSD) hoje é $ 0.949389, com uma variação de 0.22% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de APXUSD para USD é de $ 0.949389 por APXUSD.

apxUSD ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 307,926,700, com um fornecimento em circulação de 324.34M APXUSD. Nas últimas 24 horas, APXUSD foi negociado entre $ 0.941584 (mínimo) e $ 0.950249 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.012, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.717601.

No desempenho de curto prazo, APXUSD movimentou-se +0.03% na última hora e +2.35% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.69M.

Informações de mercado de apxUSD (APXUSD)

Capitalização de mercado $ 307.93M$ 307.93M $ 307.93M Volume (24h) $ 1.69M$ 1.69M $ 1.69M Capitalização de mercado totalmente diluída $ 307.93M$ 307.93M $ 307.93M Fornecimento Circulante 324.34M 324.34M 324.34M Fornecimento total 324,344,795.7434988 324,344,795.7434988 324,344,795.7434988

A capitalização de mercado atual de apxUSD é $ 307.93M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.69M. A oferta em circulação de APXUSD é 324.34M, com um fornecimento total de 324344795.7434988. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 307.93M.