LayerZero is an omnichain interoperability protocol designed for lightweight message passing across chains. LayerZero provides authentic and guaranteed message delivery with configurable trustlessness. It is a “blockchain of blockchains” that allows other blockchain networks to communicate directly and in a trustless manner.

Nome da criptoZRO

ClassificaçãoNo.151

Capitalização de mercado$0,00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0,00

Market share0.0001%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)39,09%

Fornecimento circulante165 745 573,59031436

Fornecimento máximo1 000 000 000

Fornecimento total1 000 000 000

Taxa circulante0.1657%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico7.531013071068836,2024-12-06

Menor preço1.502846156115591,2025-03-11

Blockchain públicaETH

