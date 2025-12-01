Preço de Function FBTC hoje

O preço ao vivo de Function FBTC (FBTC) hoje é $ 91,474, com uma variação de 0.93% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FBTC para USD é de $ 91,474 por FBTC.

Function FBTC ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,075,453,986, com um fornecimento em circulação de 11.75K FBTC. Nas últimas 24 horas, FBTC foi negociado entre $ 89,137 (mínimo) e $ 92,179 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 127,954, enquanto a mínima histórica foi de $ 11,469.83.

No desempenho de curto prazo, FBTC movimentou-se -0.14% na última hora e +4.93% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Function FBTC (FBTC)

Capitalização de mercado $ 1.08B$ 1.08B $ 1.08B Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.08B$ 1.08B $ 1.08B Fornecimento Circulante 11.75K 11.75K 11.75K Fornecimento total 11,749.91900518 11,749.91900518 11,749.91900518

A capitalização de mercado atual de Function FBTC é $ 1.08B, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de FBTC é 11.75K, com um fornecimento total de 11749.91900518. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.08B.