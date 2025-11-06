Informacje o cenie Worthless Coin (WORTHLESS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00015313 $ 0.00015313 $ 0.00015313 Minimum 24h $ 0.00043787 $ 0.00043787 $ 0.00043787 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00015313$ 0.00015313 $ 0.00015313 Maksimum 24h $ 0.00043787$ 0.00043787 $ 0.00043787 Historyczne maksimum $ 0.02278096$ 0.02278096 $ 0.02278096 Najniższa cena $ 0.00015266$ 0.00015266 $ 0.00015266 Zmiana ceny (1H) -3.16% Zmiana ceny (1D) +42.91% Zmiana ceny (7D) -13.44% Zmiana ceny (7D) -13.44%

Aktualna cena Worthless Coin (WORTHLESS) wynosi $0.00021886. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WORTHLESS wahał się między $ 0.00015313 a $ 0.00043787, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WORTHLESS w historii to $ 0.02278096, a najniższy to $ 0.00015266.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WORTHLESS zmieniły się o -3.16% w ciągu ostatniej godziny, o +42.91% w ciągu 24 godzin i o -13.44% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Worthless Coin (WORTHLESS)

Kapitalizacja rynkowa $ 218.84K$ 218.84K $ 218.84K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 218.84K$ 218.84K $ 218.84K Podaż w obiegu 999.91M 999.91M 999.91M Całkowita podaż 999,905,261.910879 999,905,261.910879 999,905,261.910879

Obecna kapitalizacja rynkowa Worthless Coin wynosi $ 218.84K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WORTHLESS w obiegu wynosi 999.91M, przy całkowitej podaży 999905261.910879. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 218.84K.