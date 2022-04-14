Horizen (ZEN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Horizen (ZEN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Horizen (ZEN) Informatie Horizen’s mission is to empower people and bring the world together by building a fair and inclusive ecosystem where everyone is rewarded for their contributions. Launched in May 2017, the platform enables real-life uses beyond its native cryptocurrency, ZEN, which is a mineable PoW coin available on major crypto exchanges. Users can securely store and transact ZEN using Horizen's flagship app, Sphere by Horizen. Horizen’s mission is to empower people and bring the world together by building a fair and inclusive ecosystem where everyone is rewarded for their contributions. Launched in May 2017, the platform enables real-life uses beyond its native cryptocurrency, ZEN, which is a mineable PoW coin available on major crypto exchanges. Users can securely store and transact ZEN using Horizen's flagship app, Sphere by Horizen. Officiële website: https://www.horizen.io/ Whitepaper: https://www.horizen.io/research/ Block explorer: https://basescan.org/token/0xf43eb8de897fbc7f2502483b2bef7bb9ea179229 Koop nu ZEN!

Horizen (ZEN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Horizen (ZEN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 118.79M $ 118.79M $ 118.79M Totale voorraad: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Circulerende voorraad: $ 17.34M $ 17.34M $ 17.34M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 143.87M $ 143.87M $ 143.87M Hoogste ooit: $ 166.57 $ 166.57 $ 166.57 Laagste ooit: $ 3.092439889907837 $ 3.092439889907837 $ 3.092439889907837 Huidige prijs: $ 6.851 $ 6.851 $ 6.851 Meer informatie over Horizen (ZEN) prijs

Horizen (ZEN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Horizen (ZEN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ZEN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ZEN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ZEN begrijpt, kun je de live prijs van ZEN token verkennen!

Hoe koop je ZEN? Wil je Horizen (ZEN) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om ZEN te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je ZEN koopt op MEXC!

Horizen (ZEN) Prijsgeschiedenis Door de ZEN prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de ZEN prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van ZEN Wil je weten waar je ZEN naartoe gaat? Onze ZEN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ZEN token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!