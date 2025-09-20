Bonkey (BONKEY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00556026$ 0.00556026 $ 0.00556026 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.04% Prisendring (1D) -2.17% Prisendring (7D) -18.43% Prisendring (7D) -18.43%

Bonkey (BONKEY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BONKEY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BONKEY er $ 0.00556026, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BONKEY endret seg med +0.04% i løpet av den siste timen, -2.17% over 24 timer og -18.43% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bonkey (BONKEY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 93.57K$ 93.57K $ 93.57K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 93.57K$ 93.57K $ 93.57K Opplagsforsyning 889.44M 889.44M 889.44M Total forsyning 889,438,887.8478848 889,438,887.8478848 889,438,887.8478848

Nåværende markedsverdi på Bonkey er $ 93.57K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BONKEY er 889.44M, med en total tilgang på 889438887.8478848. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 93.57K.