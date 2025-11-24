Basert på forutsigelsen din, kan Velvet potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.18023 i 2025.

Basert på forutsigelsen din, kan Velvet potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.189241 i 2026.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på VELVET for 2027 $ 0.198703 med en 10.25% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på VELVET for 2028 $ 0.208638 med en 15.76% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på VELVET for 2029 $ 0.219070 med en 21.55% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på VELVET for 2030 $ 0.230024 med en 27.63% vekstrate.

I 2040 kan prisen på Velvet potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.374685.

I 2050 kan prisen på Velvet potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.610322.