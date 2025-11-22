Dialectic BTC Vault (DBIT) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Dialectic BTC Vault kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek DBIT augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Dialectic BTC Vault kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Dialectic BTC Vault kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:40:55(UTC+8)

Dialectic BTC Vault Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Dialectic BTC Vault (DBIT) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Dialectic BTC Vault galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 89,446 prekybos kainą 2025 m.

Dialectic BTC Vault (DBIT) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Dialectic BTC Vault galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 93,918.3 prekybos kainą 2026 m.

Dialectic BTC Vault (DBIT) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. DBIT ateities kaina yra $ 98,614.215 su 10.25% augimo norma.

Dialectic BTC Vault (DBIT) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. DBIT ateities kaina yra $ 103,544.9257 su 15.76% augimo norma.

Dialectic BTC Vault (DBIT) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DBIT 2029 m. tikslinė kaina yra $ 108,722.1720, o augimo norma – 21.55%.

Dialectic BTC Vault (DBIT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DBIT 2030 m. tikslinė kaina yra $ 114,158.2806, o augimo norma – 27.63%.

Dialectic BTC Vault (DBIT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Dialectic BTC Vault kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 185,951.8099 prekybos kainą.

Dialectic BTC Vault (DBIT) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Dialectic BTC Vault kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 302,895.9040 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 89,446
    0.00%
  • 2026
    $ 93,918.3
    5.00%
  • 2027
    $ 98,614.215
    10.25%
  • 2028
    $ 103,544.9257
    15.76%
  • 2029
    $ 108,722.1720
    21.55%
  • 2030
    $ 114,158.2806
    27.63%
  • 2031
    $ 119,866.1946
    34.01%
  • 2032
    $ 125,859.5044
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 132,152.4796
    47.75%
  • 2034
    $ 138,760.1036
    55.13%
  • 2035
    $ 145,698.1087
    62.89%
  • 2036
    $ 152,983.0142
    71.03%
  • 2037
    $ 160,632.1649
    79.59%
  • 2038
    $ 168,663.7731
    88.56%
  • 2039
    $ 177,096.9618
    97.99%
  • 2040
    $ 185,951.8099
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Dialectic BTC Vault kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 89,446
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 89,458.2528
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 89,531.7701
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 89,813.5863
    0.41%
Dialectic BTC Vault (DBIT) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma DBIT kaina yra $89,446. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Dialectic BTC Vault (DBIT) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė DBIT, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $89,458.2528. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Dialectic BTC Vault (DBIT) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė DBIT, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $89,531.7701. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Dialectic BTC Vault (DBIT) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma DBIT kaina yra $89,813.5863. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Dialectic BTC Vault kainų statistika

--
----

--

$ 14.46M
$ 14.46M$ 14.46M

161.97
161.97 161.97

--
----

--

Naujausia DBIT kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, DBIT turi 161.97 apyvartą ir $ 14.46M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Dialectic BTC Vault istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Dialectic BTC Vault, dabartinė Dialectic BTC Vault kaina yra 89,446USD. Apyvartinė Dialectic BTC Vault (DBIT) pasiūla yra 161.97 DBIT, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $14,464,839.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    1.38%
    $ 1,216.78
    $ 90,820
    $ 86,788
  • 7 dienos
    -6.91%
    $ -6,187.6953
    $ 110,259.1639
    $ 86,703.4257
  • 30 dienų
    -17.93%
    $ -16,038.8932
    $ 110,259.1639
    $ 86,703.4257
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Dialectic BTC Vault kaina pasikeitė $1,216.78, atspindinti 1.38% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Dialectic BTC Vault buvo prekiaujama aukščiausia $110,259.1639 ir žemiausia $86,703.4257. Kainos pokytis buvo -6.91%. Ši naujausia tendencija parodo DBIT potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Dialectic BTC Vault įvyko -17.93%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-16,038.8932 vertę. Tai rodo, kad DBIT artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Dialectic BTC Vault (DBIT) kainų prognozės modulis?

Dialectic BTC Vault Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas DBIT kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Dialectic BTC Vault ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą DBIT būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Dialectic BTC Vault kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja DBIT ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina DBIT pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Dialectic BTC Vault potencialą.

Kodėl DBIT kainų prognozė yra svarbi?

DBIT kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į DBIT dabar?
Pagal jūsų prognozes, DBIT pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio DBIT kainų prognozė?
Remiantis Dialectic BTC Vault (DBIT) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama DBIT kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 DBIT 2026 m.?
1 vieneto Dialectic BTC Vault (DBIT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DBIT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama DBIT kaina 2027 m.?
Dialectic BTC Vault (DBIT) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 DBIT kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė DBIT kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Dialectic BTC Vault (DBIT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė DBIT kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Dialectic BTC Vault (DBIT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 DBIT 2030 m.?
1 vieneto Dialectic BTC Vault (DBIT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DBIT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia DBIT kainų prognozė 2040 metams?
Dialectic BTC Vault (DBIT) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 DBIT kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:40:55(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.