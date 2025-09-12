Ethena USDe (USDE) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Ethena USDe kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek USDE augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Ethena USDe kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Ethena USDe kainos prognozė
$1.0009
$1.0009
+0.02%
USD
Faktinis
Prognozė
Ethena USDe Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Ethena USDe (USDE) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Ethena USDe galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 1.0009 prekybos kainą 2025 m.

Ethena USDe (USDE) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Ethena USDe galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 1.0509 prekybos kainą 2026 m.

Ethena USDe (USDE) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. USDE ateities kaina yra $ 1.1034 su 10.25% augimo norma.

Ethena USDe (USDE) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. USDE ateities kaina yra $ 1.1586 su 15.76% augimo norma.

Ethena USDe (USDE) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, USDE 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1.2166, o augimo norma – 21.55%.

Ethena USDe (USDE) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, USDE 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1.2774, o augimo norma – 27.63%.

Ethena USDe (USDE) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Ethena USDe kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 2.0807 prekybos kainą.

Ethena USDe (USDE) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Ethena USDe kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 3.3894 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 1.0009
    0.00%
  • 2026
    $ 1.0509
    5.00%
  • 2027
    $ 1.1034
    10.25%
  • 2028
    $ 1.1586
    15.76%
  • 2029
    $ 1.2166
    21.55%
  • 2030
    $ 1.2774
    27.63%
  • 2031
    $ 1.3413
    34.01%
  • 2032
    $ 1.4083
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1.4787
    47.75%
  • 2034
    $ 1.5527
    55.13%
  • 2035
    $ 1.6303
    62.89%
  • 2036
    $ 1.7118
    71.03%
  • 2037
    $ 1.7974
    79.59%
  • 2038
    $ 1.8873
    88.56%
  • 2039
    $ 1.9817
    97.99%
  • 2040
    $ 2.0807
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Ethena USDe kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 1.0009
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 1.0010
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 1.0018
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 1.0050
    0.41%
Ethena USDe (USDE) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma USDE kaina yra $1.0009. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Ethena USDe (USDE) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė USDE, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $1.0010. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Ethena USDe (USDE) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė USDE, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $1.0018. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Ethena USDe (USDE) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma USDE kaina yra $1.0050. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Ethena USDe kainų statistika

$ 1.0009
$ 1.0009

+0.02%

$ 13.21B
$ 13.21B

13.20B
13.20B

$ 8.49M
$ 8.49M

--

Naujausia USDE kaina yra $ 1.0009. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +0.02%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 8.49M.
Be to, USDE turi 13.20B apyvartą ir $ 13.21B bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Ethena USDe (USDE)

Bandote įsigyti USDE? Dabar galite USDE įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Ethena USDe ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti USDE dabar

Ethena USDe istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Ethena USDe, dabartinė Ethena USDe kaina yra 1.0009USD. Apyvartinė Ethena USDe (USDE) pasiūla yra 0.00 USDE, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $13.21B.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0.000399
    $ 1.0009
    $ 1.0005
  • 7 dienos
    0.00%
    $ 0.000199
    $ 1.0012
    $ 1.0003
  • 30 dienų
    0.00%
    $ 0.000299
    $ 1.0012
    $ 0.9994
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Ethena USDe kaina pasikeitė $0.000399, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Ethena USDe buvo prekiaujama aukščiausia $1.0012 ir žemiausia $1.0003. Kainos pokytis buvo 0.00%. Ši naujausia tendencija parodo USDE potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Ethena USDe įvyko 0.00%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000299 vertę. Tai rodo, kad USDE artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Ethena USDe kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą USDE kainų istoriją

Kaip veikia Ethena USDe (USDE) kainų prognozės modulis?

Ethena USDe Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas USDE kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Ethena USDe ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą USDE būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Ethena USDe kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja USDE ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina USDE pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Ethena USDe potencialą.

Kodėl USDE kainų prognozė yra svarbi?

USDE kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į USDE dabar?
Pagal jūsų prognozes, USDE pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio USDE kainų prognozė?
Remiantis Ethena USDe (USDE) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama USDE kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 USDE 2026 m.?
1 vieneto Ethena USDe (USDE) kaina šiandien yra $1.0009. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, USDE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama USDE kaina 2027 m.?
Ethena USDe (USDE) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 USDE kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė USDE kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Ethena USDe (USDE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė USDE kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Ethena USDe (USDE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 USDE 2030 m.?
1 vieneto Ethena USDe (USDE) kaina šiandien yra $1.0009. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, USDE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia USDE kainų prognozė 2040 metams?
Ethena USDe (USDE) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 USDE kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.