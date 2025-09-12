StatusNetwork (SNT) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite StatusNetwork kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek SNT augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte StatusNetwork kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

StatusNetwork kainos prognozė
$0.02602
$0.02602
+1.44%
USD
Faktinis
Prognozė
StatusNetwork Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

StatusNetwork (SNT) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, StatusNetwork galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.02602 prekybos kainą 2025 m.

StatusNetwork (SNT) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, StatusNetwork galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.027321 prekybos kainą 2026 m.

StatusNetwork (SNT) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. SNT ateities kaina yra $ 0.028687 su 10.25% augimo norma.

StatusNetwork (SNT) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. SNT ateities kaina yra $ 0.030121 su 15.76% augimo norma.

StatusNetwork (SNT) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SNT 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.031627, o augimo norma – 21.55%.

StatusNetwork (SNT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SNT 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.033208, o augimo norma – 27.63%.

StatusNetwork (SNT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. StatusNetwork kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.054093 prekybos kainą.

StatusNetwork (SNT) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. StatusNetwork kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.088112 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.02602
    0.00%
  • 2026
    $ 0.027321
    5.00%
  • 2027
    $ 0.028687
    10.25%
  • 2028
    $ 0.030121
    15.76%
  • 2029
    $ 0.031627
    21.55%
  • 2030
    $ 0.033208
    27.63%
  • 2031
    $ 0.034869
    34.01%
  • 2032
    $ 0.036612
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.038443
    47.75%
  • 2034
    $ 0.040365
    55.13%
  • 2035
    $ 0.042383
    62.89%
  • 2036
    $ 0.044503
    71.03%
  • 2037
    $ 0.046728
    79.59%
  • 2038
    $ 0.049064
    88.56%
  • 2039
    $ 0.051517
    97.99%
  • 2040
    $ 0.054093
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės StatusNetwork kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.02602
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.026023
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.026044
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.026126
    0.41%
StatusNetwork (SNT) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma SNT kaina yra $0.02602. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

StatusNetwork (SNT) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė SNT, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.026023. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

StatusNetwork (SNT) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė SNT, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.026044. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

StatusNetwork (SNT) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma SNT kaina yra $0.026126. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė StatusNetwork kainų statistika

$ 0.02602
$ 0.02602

+1.44%

$ 124.75M
$ 124.75M

4.79B
4.79B

$ 87.05K
$ 87.05K

--

Naujausia SNT kaina yra $ 0.02602. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +1.44%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 87.05K.
Be to, SNT turi 4.79B apyvartą ir $ 124.75M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti StatusNetwork (SNT)

Bandote įsigyti SNT? Dabar galite SNT įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti StatusNetwork ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti SNT dabar

StatusNetwork istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje StatusNetwork, dabartinė StatusNetwork kaina yra 0.02602USD. Apyvartinė StatusNetwork (SNT) pasiūla yra 0.00 SNT, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $124.75M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0.000010
    $ 0.02612
    $ 0.02559
  • 7 dienos
    0.03%
    $ 0.000710
    $ 0.0262
    $ 0.02482
  • 30 dienų
    -0.08%
    $ -0.002459
    $ 0.02981
    $ 0.0247
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas StatusNetwork kaina pasikeitė $0.000010, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas StatusNetwork buvo prekiaujama aukščiausia $0.0262 ir žemiausia $0.02482. Kainos pokytis buvo 0.03%. Ši naujausia tendencija parodo SNT potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį StatusNetwork įvyko -0.08%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.002459 vertę. Tai rodo, kad SNT artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą StatusNetwork kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą SNT kainų istoriją

Kaip veikia StatusNetwork (SNT) kainų prognozės modulis?

StatusNetwork Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas SNT kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius StatusNetwork ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą SNT būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti StatusNetwork kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja SNT ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina SNT pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą StatusNetwork potencialą.

Kodėl SNT kainų prognozė yra svarbi?

SNT kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į SNT dabar?
Pagal jūsų prognozes, SNT pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio SNT kainų prognozė?
Remiantis StatusNetwork (SNT) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama SNT kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 SNT 2026 m.?
1 vieneto StatusNetwork (SNT) kaina šiandien yra $0.02602. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SNT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama SNT kaina 2027 m.?
StatusNetwork (SNT) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 SNT kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė SNT kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, StatusNetwork (SNT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė SNT kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, StatusNetwork (SNT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 SNT 2030 m.?
1 vieneto StatusNetwork (SNT) kaina šiandien yra $0.02602. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SNT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia SNT kainų prognozė 2040 metams?
StatusNetwork (SNT) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 SNT kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.