MYX Finance (MYX) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite MYX Finance kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek MYX augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte MYX Finance kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

MYX Finance kainos prognozė
$17.12876
+24.76%
USD
Faktinis
Prognozė
MYX Finance Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

MYX Finance (MYX) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, MYX Finance galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 17.1287 prekybos kainą 2025 m.

MYX Finance (MYX) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, MYX Finance galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 17.9851 prekybos kainą 2026 m.

MYX Finance (MYX) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. MYX ateities kaina yra $ 18.8844 su 10.25% augimo norma.

MYX Finance (MYX) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. MYX ateities kaina yra $ 19.8286 su 15.76% augimo norma.

MYX Finance (MYX) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MYX 2029 m. tikslinė kaina yra $ 20.8201, o augimo norma – 21.55%.

MYX Finance (MYX) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MYX 2030 m. tikslinė kaina yra $ 21.8611, o augimo norma – 27.63%.

MYX Finance (MYX) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. MYX Finance kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 35.6094 prekybos kainą.

MYX Finance (MYX) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. MYX Finance kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 58.0040 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 17.1287
    0.00%
  • 2026
    $ 17.9851
    5.00%
  • 2027
    $ 18.8844
    10.25%
  • 2028
    $ 19.8286
    15.76%
  • 2029
    $ 20.8201
    21.55%
  • 2030
    $ 21.8611
    27.63%
  • 2031
    $ 22.9541
    34.01%
  • 2032
    $ 24.1018
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 25.3069
    47.75%
  • 2034
    $ 26.5723
    55.13%
  • 2035
    $ 27.9009
    62.89%
  • 2036
    $ 29.2959
    71.03%
  • 2037
    $ 30.7607
    79.59%
  • 2038
    $ 32.2988
    88.56%
  • 2039
    $ 33.9137
    97.99%
  • 2040
    $ 35.6094
    107.89%
Trumpalaikės MYX Finance kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 17.1287
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 17.1311
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 17.1451
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 17.1991
    0.41%
MYX Finance (MYX) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma MYX kaina yra $17.1287. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

MYX Finance (MYX) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė MYX, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $17.1311. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

MYX Finance (MYX) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė MYX, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $17.1451. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

MYX Finance (MYX) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma MYX kaina yra $17.1991. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė MYX Finance kainų statistika

$ 17.12876
$ 3.37B
197.11M
$ 13.44M
--

Naujausia MYX kaina yra $ 17.12876. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +24.76%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 13.44M.
Be to, MYX turi 197.11M apyvartą ir $ 3.37B bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti MYX Finance (MYX)

Bandote įsigyti MYX? Dabar galite MYX įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti MYX Finance ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti MYX dabar

MYX Finance istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje MYX Finance, dabartinė MYX Finance kaina yra 17.0979USD. Apyvartinė MYX Finance (MYX) pasiūla yra 0.00 MYX, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $3.37B.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.05%
    $ -1.0650
    $ 19.2
    $ 10.6442
  • 7 dienos
    13.16%
    $ 15.8457
    $ 19.98
    $ 1.1321
  • 30 dienų
    8.47%
    $ 15.2488
    $ 19.98
    $ 0.93722
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas MYX Finance kaina pasikeitė $-1.0650, atspindinti -0.05% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas MYX Finance buvo prekiaujama aukščiausia $19.98 ir žemiausia $1.1321. Kainos pokytis buvo 13.16%. Ši naujausia tendencija parodo MYX potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį MYX Finance įvyko 8.47%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $15.2488 vertę. Tai rodo, kad MYX artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą MYX Finance kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą MYX kainų istoriją

Kaip veikia MYX Finance (MYX) kainų prognozės modulis?

MYX Finance Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas MYX kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius MYX Finance ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą MYX būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti MYX Finance kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja MYX ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina MYX pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą MYX Finance potencialą.

Kodėl MYX kainų prognozė yra svarbi?

MYX kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į MYX dabar?
Pagal jūsų prognozes, MYX pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio MYX kainų prognozė?
Remiantis MYX Finance (MYX) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama MYX kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 MYX 2026 m.?
1 vieneto MYX Finance (MYX) kaina šiandien yra $17.1287. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MYX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama MYX kaina 2027 m.?
MYX Finance (MYX) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 MYX kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė MYX kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, MYX Finance (MYX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė MYX kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, MYX Finance (MYX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 MYX 2030 m.?
1 vieneto MYX Finance (MYX) kaina šiandien yra $17.1287. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MYX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia MYX kainų prognozė 2040 metams?
MYX Finance (MYX) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 MYX kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.