GOAT Network (GOATED) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite GOAT Network kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek GOATED augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte GOAT Network kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

GOAT Network kainos prognozė
$0.08564
+3.99%
USD
Faktinis
Prognozė
GOAT Network Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

GOAT Network (GOATED) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, GOAT Network galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.08564 prekybos kainą 2025 m.

GOAT Network (GOATED) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, GOAT Network galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.089922 prekybos kainą 2026 m.

GOAT Network (GOATED) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. GOATED ateities kaina yra $ 0.094418 su 10.25% augimo norma.

GOAT Network (GOATED) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. GOATED ateities kaina yra $ 0.099139 su 15.76% augimo norma.

GOAT Network (GOATED) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GOATED 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.104095, o augimo norma – 21.55%.

GOAT Network (GOATED) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GOATED 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.109300, o augimo norma – 27.63%.

GOAT Network (GOATED) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. GOAT Network kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.178039 prekybos kainą.

GOAT Network (GOATED) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. GOAT Network kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.290007 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.08564
    0.00%
  • 2026
    $ 0.089922
    5.00%
  • 2027
    $ 0.094418
    10.25%
  • 2028
    $ 0.099139
    15.76%
  • 2029
    $ 0.104095
    21.55%
  • 2030
    $ 0.109300
    27.63%
  • 2031
    $ 0.114765
    34.01%
  • 2032
    $ 0.120504
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.126529
    47.75%
  • 2034
    $ 0.132855
    55.13%
  • 2035
    $ 0.139498
    62.89%
  • 2036
    $ 0.146473
    71.03%
  • 2037
    $ 0.153797
    79.59%
  • 2038
    $ 0.161486
    88.56%
  • 2039
    $ 0.169561
    97.99%
  • 2040
    $ 0.178039
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės GOAT Network kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.08564
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.085651
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.085722
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.085991
    0.41%
GOAT Network (GOATED) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma GOATED kaina yra $0.08564. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

GOAT Network (GOATED) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė GOATED, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.085651. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

GOAT Network (GOATED) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė GOATED, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.085722. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

GOAT Network (GOATED) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma GOATED kaina yra $0.085991. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė GOAT Network kainų statistika

$ 0.08564
+3.99%

$ 8.94M
104.35M
$ 54.77K
--

Naujausia GOATED kaina yra $ 0.08564. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +3.99%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 54.77K.
Be to, GOATED turi 104.35M apyvartą ir $ 8.94M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti GOAT Network (GOATED)

Bandote įsigyti GOATED? Dabar galite GOATED įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti GOAT Network ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti GOATED dabar

GOAT Network istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje GOAT Network, dabartinė GOAT Network kaina yra 0.08564USD. Apyvartinė GOAT Network (GOATED) pasiūla yra 0.00 GOATED, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $8.94M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.03%
    $ 0.002829
    $ 0.08679
    $ 0.08208
  • 7 dienos
    0.02%
    $ 0.001289
    $ 0.09365
    $ 0.07771
  • 30 dienų
    0.05%
    $ 0.00408
    $ 0.17199
    $ 0.07334
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas GOAT Network kaina pasikeitė $0.002829, atspindinti 0.03% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas GOAT Network buvo prekiaujama aukščiausia $0.09365 ir žemiausia $0.07771. Kainos pokytis buvo 0.02%. Ši naujausia tendencija parodo GOATED potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį GOAT Network įvyko 0.05%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.00408 vertę. Tai rodo, kad GOATED artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą GOAT Network kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą GOATED kainų istoriją

Kaip veikia GOAT Network (GOATED) kainų prognozės modulis?

GOAT Network Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas GOATED kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius GOAT Network ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą GOATED būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti GOAT Network kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja GOATED ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina GOATED pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą GOAT Network potencialą.

Kodėl GOATED kainų prognozė yra svarbi?

GOATED kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į GOATED dabar?
Pagal jūsų prognozes, GOATED pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio GOATED kainų prognozė?
Remiantis GOAT Network (GOATED) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama GOATED kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 GOATED 2026 m.?
1 vieneto GOAT Network (GOATED) kaina šiandien yra $0.08564. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GOATED padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama GOATED kaina 2027 m.?
GOAT Network (GOATED) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 GOATED kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė GOATED kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, GOAT Network (GOATED) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė GOATED kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, GOAT Network (GOATED) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 GOATED 2030 m.?
1 vieneto GOAT Network (GOATED) kaina šiandien yra $0.08564. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GOATED padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia GOATED kainų prognozė 2040 metams?
GOAT Network (GOATED) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 GOATED kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 22:22:12(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.