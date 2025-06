COTI (COTI) 정보

COTI는 지불을 위해 설계된 레이어 1 블록체인 생태계입니다. 기존 블록체인과 달리 COTI는 Proof of Work (PoW) 또는 Proof of Stake (PoS)에 의존하여 트랜잭션을 검증하지 않습니다. DAG(Directed Acyclic Graph) 데이터 구조와 PoW를 결합한 PoT(Proof of Trust)라는 고유한 합의 알고리즘을 채택합니다. PoT는 트랜잭션 비용을 낮추고 처리량을 최대 100,000 TPS까지 높일 수 있습니다. 기본 토큰 COTI는 3개의 서로 다른 메인넷에서 작동하는 암호화폐입니다. COTI는 거래 수수료를 지불하는 데 사용되며 재무부에서 보상을 받기 위해 스테이킹될 수 있습니다. 또한 COTI Visa 직불카드로 COTI 및 기타 암호화폐를 사용하여 상품 및 서비스 비용을 지불할 수 있습니다. COTI MultiDAG 2.0을 통해 개발자, 판매자 및 기업은 확장성, 높은 처리량, 낮은 비용 및 COTI Pay Business와 같은 사용하기 쉬운 결제 도구와 같은 Trustchain 기능을 상속하는 토큰을 발행할 수 있습니다.