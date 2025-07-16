주문 문제 해결 방법





MEXC에서 현물 거래를 할 때 주문과 관련하여 다음과 같은 문제가 발생할 수 있습니다. 각 문제에 대한 각각의 해결 방법을 참조하시기 바랍니다.









주문이 처리 보류 중인 상태인 경우 일반적으로 다음 두 가지 이유 중 하나 때문일 수 있습니다:





① 최종 가격이 지정가에 도달하지 않았습니다.





② 단기간에 급격한 가격 변동으로 인해 주문에 맞는 거래 상대방이 부족할 수 있습니다. 호가창의 주문은 가격 우선순위와 시간 우선순위 원칙에 따라 처리된다는 점에 유의하시기 바랍니다. 다른 주문이 내 주문보다 먼저 체결되었을 가능성도 있습니다.









① 미체결 주문 섹션에서 주문 가격을 확인하고 거래 상대방의 주문과 매칭되었는지 확인합니다.









② 더 빠른 주문 체결을 위해 주문 가격을 조정하고 더 경쟁력 있는 가격으로 새 주문을 제출하는 것이 좋습니다.





③ 또는 즉시 주문 체결을 위해 시장가 주문을 할 수도 있습니다.









주문을 취소할 수 없거나 금액이 입금되지 않는 등의 기술적 문제가 발생하는 경우 온라인 고객 서비스에 문의하여 추가 지원을 받을 수 있도록 피드백을 제공해 주세요.



