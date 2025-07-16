MEXC에서 현물 거래를 할 때 주문과 관련하여 다음과 같은 문제가 발생할 수 있습니다. 각 문제에 대한 각각의 해결 방법을 참조하시기 바랍니다. 1. 미체결 주문 관련 문제 주문이 처리 보류 중인 상태인 경우 일반적으로 다음 두 가지 이유 중 하나 때문일 수 있습니다: ① 최종 가격이 지정가에 도달하지 않았습니다. ② 단기간에 급격한 가격 변동으로 인해 MEXC에서 현물 거래를 할 때 주문과 관련하여 다음과 같은 문제가 발생할 수 있습니다. 각 문제에 대한 각각의 해결 방법을 참조하시기 바랍니다. 1. 미체결 주문 관련 문제 주문이 처리 보류 중인 상태인 경우 일반적으로 다음 두 가지 이유 중 하나 때문일 수 있습니다: ① 최종 가격이 지정가에 도달하지 않았습니다. ② 단기간에 급격한 가격 변동으로 인해
튜토리얼/초보자 가이드/현물/주문 문제 해결 방법

주문 문제 해결 방법

2025년 7월 16일
MEXC에서 현물 거래를 할 때 주문과 관련하여 다음과 같은 문제가 발생할 수 있습니다. 각 문제에 대한 각각의 해결 방법을 참조하시기 바랍니다.

1. 미체결 주문 관련 문제


주문이 처리 보류 중인 상태인 경우 일반적으로 다음 두 가지 이유 중 하나 때문일 수 있습니다:


① 최종 가격이 지정가에 도달하지 않았습니다.


② 단기간에 급격한 가격 변동으로 인해 주문에 맞는 거래 상대방이 부족할 수 있습니다. 호가창의 주문은 가격 우선순위와 시간 우선순위 원칙에 따라 처리된다는 점에 유의하시기 바랍니다. 다른 주문이 내 주문보다 먼저 체결되었을 가능성도 있습니다.

2.해결 방법


① 미체결 주문 섹션에서 주문 가격을 확인하고 거래 상대방의 주문과 매칭되었는지 확인합니다.



② 더 빠른 주문 체결을 위해 주문 가격을 조정하고 더 경쟁력 있는 가격으로 새 주문을 제출하는 것이 좋습니다.


③ 또는 즉시 주문 체결을 위해 시장가 주문을 할 수도 있습니다.

3. 기술적 주문 문제


주문을 취소할 수 없거나 금액이 입금되지 않는 등의 기술적 문제가 발생하는 경우 온라인 고객 서비스에 문의하여 추가 지원을 받을 수 있도록 피드백을 제공해 주세요.


고지사항: 이 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산을 구매, 판매 또는 보유하라는 조언을 구성하지 않습니다. MEXC Learn은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련 리스크를 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.

인기 글

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

암호화폐 선물 거래에서 기술과 전략을 개발하는 과정은 종종 실제 자본의 손실을 수반합니다. 많은 초보자들이 충분한 준비 없이 실거래 시장에 진입하여 실행 오류나 미흡한 전략으로 인해 큰 손실을 겪습니다. 이를 해결하기 위해 MEXC는 실제 시장 환경을 밀접하게 복제한 종합적인 선물 모의 거래 환경을 제공합니다. 트레이더들은 무위험으로 연습하고, 실행력을 다

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

요약Recall은 탈중앙화된 시장 메커니즘을 활용하여 소수의 거대 기술 기업에 맡기는 대신, 커뮤니티가 필요한 AI 기술을 스스로 결정할 수 있도록 합니다.플랫폼의 기본 자산인 RECALL 토큰은 시장 창출, AI 제품 지원, 보상 획득, 네트워크 거버넌스 참여에 사용됩니다.사용자는 AI 분야의 예측 시장과 유사하게 우수한 AI 제품을 식별하고 지원함으로써

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

요약1) 이정표 달성: BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)은 바이낸스에 데뷔한 최초의 중국 밈코인으로, 시장의 기존 관념을 깼습니다.2) 폭발적 성장: 출시 후 단 3일 만에 시가총액이 0에서 3억 달러(10월 9일 기준)로 급등했으며, 바이낸스 Alpha 상장 후 1시간 만에 2,000% 폭등했습니다.3) 문화적 현상: &#34;애플 vs

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

디지털 세상에서 금을 캐는 모습을 상상해 보세요. 당신의 컴퓨터가 강력한 채굴 기계가 되어 하루 24시간 가치 있는 보물을 찾기 위해 작동하는 것입니다. 비트코인 채굴은 당신의 하드웨어를 디지털 광부로 바꾸어, 전 세계 수백만 채굴자들과 경쟁하며 복잡한 퍼즐을 해결하고 암호화폐 보상을 얻는 과정입니다. 초보자에게는 이 과정이 다소 신비롭게 느껴질 수 있지만

관련 문서

장전 거래란?

장전 거래란?

1. 장전 거래란?장전 거래는 MEXC에서 제공하는 OTC(장외 거래) 서비스로, 신규 토큰이 암호화폐 거래소에 공식 상장되기 전에 미리 사고팔 수 있는 기회를 제공합니다. 이를 통해 구매자와 판매자는 원하는 가격으로 자유롭게 거래할 수 있어, 선호하는 가격에 맞춰 거래할 수 있는 유연성을 가집니다. MEXC 장전 거래로 토큰이 공개 시장에 나오기 전에 경

MEXC 교환이란 무엇인가요?

MEXC 교환이란 무엇인가요?

MEXC 교환은 사용자가 기존의 호가창, 주문, 매칭 절차 없이도 서로 다른 암호화폐 간 자산을 빠르게 교환할 수 있는 독점 기능입니다. 이 서비스는 속도와 간편성, 호가 매칭을 기다릴 필요 없이 즉시 거래를 체결할 수 있다는 점이 특징입니다. 효율적이고 사용자 친화적인 경험을 제공하여 MEXC 플랫폼의 모든 사용자가 원활하게 암호화폐를 거래할 수 있습니다

지정가 주문에 TP/SL 기능을 사용하는 방법

지정가 주문에 TP/SL 기능을 사용하는 방법

현물 지정가 주문은 MEXC 현물 거래 시장에서 특정 수량의 자산을 특정 가격 또는 더 나은 가격으로 매수 또는 매도하는 주문 유형입니다. SL(스탑로스) 및 TP(수익 실현) 지정가를 설정하는 것은 그러한 주문을 할 때 두 가지 가격 트리거 조건을 동시에 설정하는 것을 의미합니다. 이러한 조건은 특정 이익에 도달하거나 과도한 손실을 방지할 때 해당 거래

비트코인 인스크립션이란 무엇인가요?

비트코인 인스크립션이란 무엇인가요?

&#34;비트코인 인스크립션&#34;은 오디널스 (Ordinals) 프로토콜을 사용하여 사토시 (satoshi)에 콘텐츠를 새기는 과정을 말합니다. 기록되는 정보에는 텍스트, 이미지, 동영상, 오디오 등이 포함될 수 있습니다.일반적인 비트코인 인스크립션은 크게 텍스트 기반 인스크립션과 이미지 기반 인스크립션의 두 가지 범주로 나뉘며, 일반적으로 BRC-20

