Paris Saint-Germain (PSG) Informacije The Paris Saint-Germain Fan Token (PSG) is a utility token that gives Paris Saint-Germain Football Club ("Paris Saint-Germain") fans a tokenized share of influence on club decisions using the Socios application and services. Službena web stranica: https://www.socios.com/paris-saint-germain/ Istraživač blokova: https://chiliscan.com/token/0xc2661815C69c2B3924D3dd0c2C1358A1E38A3105

Paris Saint-Germain (PSG) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Paris Saint-Germain (PSG), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 17.56M $ 17.56M $ 17.56M Ukupna količina: $ 19.89M $ 19.89M $ 19.89M Količina u optjecaju: $ 10.89M $ 10.89M $ 10.89M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 32.08M $ 32.08M $ 32.08M Povijesni maksimum: $ 50.1 $ 50.1 $ 50.1 Povijesni minimum: $ 1.351577858797389 $ 1.351577858797389 $ 1.351577858797389 Trenutna cijena: $ 1.613 $ 1.613 $ 1.613 Saznajte više o cijeni Paris Saint-Germain (PSG)

Paris Saint-Germain (PSG) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Paris Saint-Germain (PSG) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PSG tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PSG tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PSG tokena, istražite PSG cijenu tokena uživo!

Paris Saint-Germain (PSG) Povijest cijena Analiza povijesti cijena PSG pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite PSG povijest cijena odmah!

PSG Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PSG? Naša PSG stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte PSG predviđanje cijene tokena odmah!

