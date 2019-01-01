PortugalNationalTeam (POR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u PortugalNationalTeam (POR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

PortugalNationalTeam (POR) Informacije One of the biggest names in world football, Portugal is the reigning European Champions and also won the inaugural UEFA Nations League in 2019. Six of Portugal’s 26-man squad for the Euros currently play for clubs from the Socios.com roster, including Captain Cristiano Ronaldo (Juventus), Bernardo Silva and Rúben Dias (Manchester City), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain), Gonçalo Guedes (Valencia CF) and João Félix (Atlético de Madrid). Portugal National Team Fan Token (POR) is a cryptocurrency and operates on the Chiliz platform. Službena web stranica: https://www.fpf.pt/pt/ Istraživač blokova: https://chiliscan.com/token/0xffad7930b474d45933c93b83a2802204b8787129 Kupi POR odmah!

PortugalNationalTeam (POR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za PortugalNationalTeam (POR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 4.77M $ 4.77M $ 4.77M Ukupna količina: $ 19.93M $ 19.93M $ 19.93M Količina u optjecaju: $ 5.43M $ 5.43M $ 5.43M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 17.52M $ 17.52M $ 17.52M Povijesni maksimum: $ 7.363 $ 7.363 $ 7.363 Povijesni minimum: $ 0.2656811220211176 $ 0.2656811220211176 $ 0.2656811220211176 Trenutna cijena: $ 0.8789 $ 0.8789 $ 0.8789 Saznajte više o cijeni PortugalNationalTeam (POR)

PortugalNationalTeam (POR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike PortugalNationalTeam (POR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj POR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja POR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku POR tokena, istražite POR cijenu tokena uživo!

Jeste li zainteresirani za dodavanje PortugalNationalTeam (POR) u svoj portfelj?

Analiza povijesti cijena POR pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

POR Predviđanje cijene

