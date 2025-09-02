Više o MGO

MGO Cijena(MGO)

1 MGO u USD cijena uživo:

$0.02377
$0.02377
-0.08%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena MGO (MGO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:08:57 (UTC+8)

MGO (MGO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.02362
$ 0.02362
24-satna najniža cijena
$ 0.02426
$ 0.02426
24-satna najviša cijena

$ 0.02362
$ 0.02362

$ 0.02426
$ 0.02426

--
--

--
--

+0.12%

-0.08%

-0.51%

-0.51%

MGO (MGO) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.02377. Tijekom protekla 24 sata, MGOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02362 i najviše cijene $ 0.02426, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MGO je --, dok je najniža cijena svih vremena --.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MGO se promijenio za +0.12% u posljednjih sat vremena, -0.08% u posljednjih 24 sata i -0.51% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MGO (MGO)

--
--

$ 579.23K
$ 579.23K

$ 237.70M
$ 237.70M

--
--

10,000,000,000
10,000,000,000

MANGO

Trenutačna tržišna kapitalizacija MGO je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 579.23K. Količina u optjecaju MGO je --, s ukupnom količinom od 10000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 237.70M.

MGO (MGO) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena MGO za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000019-0.08%
30 dana$ -0.00232-8.90%
60 dana$ +0.00992+71.62%
90 dana$ +0.02127+850.80%
MGO promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u MGO od $ -0.000019 (-0.08%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

MGO 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00232 (-8.90%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

MGO 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u MGO od $ +0.00992 (+71.62%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

MGO 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.02127 (+850.80%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena MGO (MGO)?

Pogledajte MGO stranicu Povijest cijena sada.

Što je MGO (MGO)

Mango Network｜Multi-VM Omni-Chain Infrastructure Network Integrates the core advantages of Move & OPStack| Support MoveVM &EVM. Mango Network is a L1 with a Multi-VM Omnichain Infrastructure Network, primarily addressing multiple pain points such as fragmented user experience and liquidity in Web3 applications and DeFi protocols. Over 29.745K TPS, it integrates the core advantages of OPStack technology and Move, building an efficient blockchain network that supports cross-chain communication and multi-virtual machine interoperability, providing developers and users with secure, modular, and high-performance Web3 infrastructure.

MGO dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje MGO ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti MGO dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o MGO na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje MGO učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

MGO Predviđanje cijene (USD)

Koliko će MGO (MGO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših MGO (MGO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za MGO.

Provjerite MGO predviđanje cijene sada!

MGO (MGO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike MGO (MGO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MGO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti MGO (MGO)

Tražiš kako kupiti MGO? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti MGO na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

MGO u lokalnim valutama

MGO Resurs

Za dublje razumijevanje MGO, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena MGO web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o MGO

Koliko MGO (MGO) vrijedi danas?
Cijena MGO uživo u USD je 0.02377 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MGO u USD?
Trenutačna cijena MGO u USD je $ 0.02377. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija MGO?
Tržišna kapitalizacija za MGO je -- USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MGO?
Količina u optjecaju za MGO je -- USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MGO?
MGO je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MGO?
MGO je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za MGO?
24-satni obujam trgovanja za MGO je $ 579.23K USD.
Hoće li MGO još narasti ove godine?
MGO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MGO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:08:57 (UTC+8)

MGO (MGO) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

$0.02377
