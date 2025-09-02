MGO (MGO) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.02377. Tijekom protekla 24 sata, MGOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02362 i najviše cijene $ 0.02426, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MGO je --, dok je najniža cijena svih vremena --.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MGO se promijenio za +0.12% u posljednjih sat vremena, -0.08% u posljednjih 24 sata i -0.51% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu MGO (MGO)
$ 579.23K
$ 579.23K
$ 237.70M
$ 237.70M
10,000,000,000
10,000,000,000
MANGO
Trenutačna tržišna kapitalizacija MGO je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 579.23K. Količina u optjecaju MGO je --, s ukupnom količinom od 10000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 237.70M.
MGO (MGO) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena MGO za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.000019
-0.08%
30 dana
$ -0.00232
-8.90%
60 dana
$ +0.00992
+71.62%
90 dana
$ +0.02127
+850.80%
MGO promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u MGO od $ -0.000019 (-0.08%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
MGO 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00232 (-8.90%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
MGO 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u MGO od $ +0.00992 (+71.62%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
MGO 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.02127 (+850.80%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena MGO (MGO)?
Mango Network｜Multi-VM Omni-Chain Infrastructure Network Integrates the core advantages of Move & OPStack| Support MoveVM &EVM. Mango Network is a L1 with a Multi-VM Omnichain Infrastructure Network, primarily addressing multiple pain points such as fragmented user experience and liquidity in Web3 applications and DeFi protocols. Over 29.745K TPS, it integrates the core advantages of OPStack technology and Move, building an efficient blockchain network that supports cross-chain communication and multi-virtual machine interoperability, providing developers and users with secure, modular, and high-performance Web3 infrastructure.
MGO Predviđanje cijene (USD)
Koliko će MGO (MGO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših MGO (MGO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za MGO.
Razumijevanje tokenomike MGO (MGO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MGO opsežnoj tokenomici tokena odmah!
