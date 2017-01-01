AVA (AVA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u AVA (AVA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

AVA (AVA) Informacije AVA plans to tokenise the concept of loyalty reward programs using blockchain technology. The AVA token functions as the key to accessing web3 loyalty programs and provides perks to end users, such as AVA payment discounts, AVA loyalty rewards, gated access benefits, and more. Launched in 2017, the AVA Foundation says their overarching mission is to create a decentralised and self-sufficient blockchain-based loyalty ecosystem with AVA at its core. Službena web stranica: https://www.avafoundation.org Bijela knjiga: https://www.avafoundation.org/ava-2-0-whitepaper/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/G8LfyGVsjsLzetJ5RWZVAhMo4H9cb58ET1Z6gEZJQdPM Kupi AVA odmah!

AVA (AVA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za AVA (AVA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 36.49M $ 36.49M $ 36.49M Ukupna količina: $ 69.95M $ 69.95M $ 69.95M Količina u optjecaju: $ 69.95M $ 69.95M $ 69.95M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 52.17M $ 52.17M $ 52.17M Povijesni maksimum: $ 6.464807 $ 6.464807 $ 6.464807 Povijesni minimum: $ 0.0439477 $ 0.0439477 $ 0.0439477 Trenutna cijena: $ 0.5217 $ 0.5217 $ 0.5217 Saznajte više o cijeni AVA (AVA)

AVA (AVA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike AVA (AVA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj AVA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja AVA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku AVA tokena, istražite AVA cijenu tokena uživo!

