Xing Xing (XING) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.0342425$ 0.0342425 $ 0.0342425 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.03% שינוי מחיר (1D) -9.36% שינוי מחיר (7D) +13.62% שינוי מחיר (7D) +13.62%

Xing Xing (XING) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, XING נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XINGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0342425, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XING השתנה ב +0.03% במהלך השעה האחרונה, -9.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+13.62% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Xing Xing (XING) מידע שוק

שווי שוק $ 265.52K$ 265.52K $ 265.52K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 265.52K$ 265.52K $ 265.52K אספקת מחזור 989.19M 989.19M 989.19M אספקה כוללת 989,187,844.075022 989,187,844.075022 989,187,844.075022

שווי השוק הנוכחי של Xing Xing הוא $ 265.52K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XING הוא 989.19M, עם היצע כולל של 989187844.075022. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 265.52K.