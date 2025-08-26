עוד על XING

XING מידע על מחיר

XING טוקניומיקה

XING תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Xing Xing סֵמֶל

Xing Xing מחיר (XING)

לא רשום

1 XING ל USDמחיר חי:

$0.00026842
$0.00026842$0.00026842
-9.30%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Xing Xing (XING) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:40:39 (UTC+8)

Xing Xing (XING) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0342425
$ 0.0342425$ 0.0342425

$ 0
$ 0$ 0

+0.03%

-9.36%

+13.62%

+13.62%

Xing Xing (XING) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, XING נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XINGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0342425, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XING השתנה ב +0.03% במהלך השעה האחרונה, -9.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+13.62% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Xing Xing (XING) מידע שוק

$ 265.52K
$ 265.52K$ 265.52K

--
----

$ 265.52K
$ 265.52K$ 265.52K

989.19M
989.19M 989.19M

989,187,844.075022
989,187,844.075022 989,187,844.075022

שווי השוק הנוכחי של Xing Xing הוא $ 265.52K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XING הוא 989.19M, עם היצע כולל של 989187844.075022. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 265.52K.

Xing Xing (XING) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Xing Xingל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלXing Xing ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלXing Xing ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Xing Xingל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-9.36%
30 ימים$ 0-13.32%
60 ימים$ 0-36.96%
90 ימים$ 0--

מה זהXing Xing (XING)

$XING is a heartwarming memecoin inspired by Xing Xing, the one-armed Tibetan macaque who was rescued and has lived with Grandma for over 15 years. Together, they’ve overcome incredible odds, and their bond is a symbol of resilience, compassion, and the power of second chances. This coin brings those same values to the world of cryptocurrency, encouraging a community where strength, love and support thrive. Much like Xing Xings story of survival and love, $XING reminds us that even in the toughest times we can persevere, build connections and rise above. With humor, heart and a deep sense of community, $XING is here to spread positivity and empower holders with the spirit of compassion and resilience.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Xing Xingתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Xing Xing (XING) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Xing Xing (XING) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Xing Xing.

בדוק את Xing Xing תחזית המחיר עכשיו‏!

XING למטבעות מקומיים

Xing Xing (XING) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Xing Xing (XING) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על XING הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Xing Xing (XING)

כמה שווה Xing Xing (XING) היום?
החי XINGהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי XING ל USD?
המחיר הנוכחי של XING ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Xing Xing?
שווי השוק של XING הוא $ 265.52K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של XING?
ההיצע במחזור של XING הוא 989.19M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של XING?
‏‏XING השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0342425 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של XING?
XING ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של XING?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור XING הוא -- USD.
האם XING יעלה השנה?
XING ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את XING תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:40:39 (UTC+8)

Xing Xing (XING) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.