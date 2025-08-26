Xing Xing מחיר (XING)
Xing Xing (XING) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, XING נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XINGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0342425, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, XING השתנה ב +0.03% במהלך השעה האחרונה, -9.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+13.62% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Xing Xing הוא $ 265.52K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XING הוא 989.19M, עם היצע כולל של 989187844.075022. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 265.52K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Xing Xingל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלXing Xing ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלXing Xing ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Xing Xingל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-9.36%
|30 ימים
|$ 0
|-13.32%
|60 ימים
|$ 0
|-36.96%
|90 ימים
|$ 0
|--
$XING is a heartwarming memecoin inspired by Xing Xing, the one-armed Tibetan macaque who was rescued and has lived with Grandma for over 15 years. Together, they’ve overcome incredible odds, and their bond is a symbol of resilience, compassion, and the power of second chances. This coin brings those same values to the world of cryptocurrency, encouraging a community where strength, love and support thrive. Much like Xing Xings story of survival and love, $XING reminds us that even in the toughest times we can persevere, build connections and rise above. With humor, heart and a deep sense of community, $XING is here to spread positivity and empower holders with the spirit of compassion and resilience.
