Everlyn AI מחיר היום

מחיר Everlyn AI (LYN) בזמן אמת היום הוא $ 0.09742, עם שינוי של 2.52% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LYN ל USD הוא $ 0.09742 לכל LYN.

Everlyn AI כרגע מדורג במקום #692 לפי שווי שוק של $ 24.90M, עם היצע במחזור של 255.64M LYN. ב‑24 השעות האחרונות, LYN סחר בין $ 0.0927 (נמוך) ל $ 0.09894 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.0104430541406704, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.09309969711477527.

ביצועים לטווח קצר, LYN נע ב -0.90% בשעה האחרונה ו -12.24% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 99.53K.

Everlyn AI (LYN) מידע שוק

דירוג No.692 שווי שוק $ 24.90M$ 24.90M $ 24.90M נפח (24 שעות) $ 99.53K$ 99.53K $ 99.53K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 97.42M$ 97.42M $ 97.42M אספקת מחזור 255.64M 255.64M 255.64M מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 שיעור מחזור 25.56% בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Everlyn AI הוא $ 24.90M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 99.53K. ההיצע במחזור של LYN הוא 255.64M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 97.42M.