pump.fun מחיר היום

מחיר pump.fun (PUMP) בזמן אמת היום הוא $ 0.00298, עם שינוי של 3.93% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PUMP ל USD הוא $ 0.00298 לכל PUMP.

pump.fun כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- PUMP. ב‑24 השעות האחרונות, PUMP סחר בין $ 0.002762 (נמוך) ל $ 0.003484 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, PUMP נע ב -0.61% בשעה האחרונה ו -30.83% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 14.44M.

pump.fun (PUMP) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 14.44M$ 14.44M $ 14.44M שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.98B$ 2.98B $ 2.98B אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של pump.fun הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 14.44M. ההיצע במחזור של PUMP הוא --, עם היצע כולל של 1000000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.98B.