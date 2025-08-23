עוד על FOXSY

FOXSY מידע על מחיר

FOXSY מסמך לבן

FOXSY אתר רשמי

FOXSY טוקניומיקה

FOXSY תחזית מחיר

FOXSY היסטוריה

FOXSY מדריך קנייה

FOXSYממיר מטבעות לפיאט

FOXSY ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Foxsy AI סֵמֶל

Foxsy AI מְחִיר(FOXSY)

1 FOXSY ל USDמחיר חי:

$0.006597
$0.006597$0.006597
-5.60%1D
USD
Foxsy AI (FOXSY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:40:54 (UTC+8)

Foxsy AI (FOXSY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.006537
$ 0.006537$ 0.006537
24 שעות נמוך
$ 0.007265
$ 0.007265$ 0.007265
גבוה 24 שעות

$ 0.006537
$ 0.006537$ 0.006537

$ 0.007265
$ 0.007265$ 0.007265

$ 0.12274402857611348
$ 0.12274402857611348$ 0.12274402857611348

$ 0.005573032805183145
$ 0.005573032805183145$ 0.005573032805183145

+0.16%

-5.60%

-5.93%

-5.93%

Foxsy AI (FOXSY) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.006595. במהלך 24 השעות האחרונות, FOXSY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.006537 לבין שיא של $ 0.007265, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FOXSYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.12274402857611348, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.005573032805183145.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FOXSY השתנה ב +0.16% במהלך השעה האחרונה, -5.60% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.93% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Foxsy AI (FOXSY) מידע שוק

No.1460

$ 4.36M
$ 4.36M$ 4.36M

$ 332.58K
$ 332.58K$ 332.58K

$ 13.05M
$ 13.05M$ 13.05M

661.20M
661.20M 661.20M

1,978,082,104
1,978,082,104 1,978,082,104

1,976,015,648
1,976,015,648 1,976,015,648

33.42%

EGLD

שווי השוק הנוכחי של Foxsy AI הוא $ 4.36M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 332.58K. ההיצע במחזור של FOXSY הוא 661.20M, עם היצע כולל של 1976015648. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.05M.

Foxsy AI (FOXSY) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Foxsy AIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00039135-5.60%
30 ימים$ -0.002715-29.17%
60 ימים$ -0.002665-28.78%
90 ימים$ -0.012835-66.06%
Foxsy AI שינוי מחיר היום

היום,FOXSY רשם שינוי של $ -0.00039135 (-5.60%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Foxsy AI שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.002715 (-29.17%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Foxsy AI שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,FOXSY ראה שינוי של $ -0.002665 (-28.78%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Foxsy AI שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.012835 (-66.06%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Foxsy AI (FOXSY)?

בדוק את Foxsy AI עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהFoxsy AI (FOXSY)

FOXSY AI supports the advancement of AI & robotics via web3 technology & culture.

Foxsy AI זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Foxsy AIההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקFOXSY את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Foxsy AIאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךFoxsy AI לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Foxsy AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Foxsy AI (FOXSY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Foxsy AI (FOXSY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Foxsy AI.

בדוק את Foxsy AI תחזית המחיר עכשיו‏!

Foxsy AI (FOXSY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Foxsy AI (FOXSY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FOXSY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Foxsy AI (FOXSY)

מחפש איך לקנותFoxsy AI? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Foxsy AIב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

FOXSY למטבעות מקומיים

1 Foxsy AI(FOXSY) ל VND
173.547425
1 Foxsy AI(FOXSY) ל AUD
A$0.01009035
1 Foxsy AI(FOXSY) ל GBP
0.0048803
1 Foxsy AI(FOXSY) ל EUR
0.00560575
1 Foxsy AI(FOXSY) ל USD
$0.006595
1 Foxsy AI(FOXSY) ל MYR
RM0.027699
1 Foxsy AI(FOXSY) ל TRY
0.27032905
1 Foxsy AI(FOXSY) ל JPY
¥0.969465
1 Foxsy AI(FOXSY) ל ARS
ARS$8.8523366
1 Foxsy AI(FOXSY) ל RUB
0.53228245
1 Foxsy AI(FOXSY) ל INR
0.5771944
1 Foxsy AI(FOXSY) ל IDR
Rp106.37095285
1 Foxsy AI(FOXSY) ל KRW
9.1596636
1 Foxsy AI(FOXSY) ל PHP
0.37360675
1 Foxsy AI(FOXSY) ל EGP
￡E.0.31992345
1 Foxsy AI(FOXSY) ל BRL
R$0.035613
1 Foxsy AI(FOXSY) ל CAD
C$0.0091011
1 Foxsy AI(FOXSY) ל BDT
0.8023477
1 Foxsy AI(FOXSY) ל NGN
10.08408475
1 Foxsy AI(FOXSY) ל COP
$26.38
1 Foxsy AI(FOXSY) ל ZAR
R.0.11587415
1 Foxsy AI(FOXSY) ל UAH
0.27336275
1 Foxsy AI(FOXSY) ל VES
Bs0.9233
1 Foxsy AI(FOXSY) ל CLP
$6.324605
1 Foxsy AI(FOXSY) ל PKR
Rs1.8698144
1 Foxsy AI(FOXSY) ל KZT
3.5285888
1 Foxsy AI(FOXSY) ל THB
฿0.21374395
1 Foxsy AI(FOXSY) ל TWD
NT$0.2008837
1 Foxsy AI(FOXSY) ל AED
د.إ0.02420365
1 Foxsy AI(FOXSY) ל CHF
Fr0.005276
1 Foxsy AI(FOXSY) ל HKD
HK$0.05150695
1 Foxsy AI(FOXSY) ל AMD
֏2.5248298
1 Foxsy AI(FOXSY) ל MAD
.د.م0.059355
1 Foxsy AI(FOXSY) ל MXN
$0.1224032
1 Foxsy AI(FOXSY) ל SAR
ريال0.02473125
1 Foxsy AI(FOXSY) ל PLN
0.0240058
1 Foxsy AI(FOXSY) ל RON
лв0.02842445
1 Foxsy AI(FOXSY) ל SEK
kr0.0627844
1 Foxsy AI(FOXSY) ל BGN
лв0.01101365
1 Foxsy AI(FOXSY) ל HUF
Ft2.23933225
1 Foxsy AI(FOXSY) ל CZK
0.13829715
1 Foxsy AI(FOXSY) ל KWD
د.ك0.002011475
1 Foxsy AI(FOXSY) ל ILS
0.0221592
1 Foxsy AI(FOXSY) ל AOA
Kz6.01180415
1 Foxsy AI(FOXSY) ל BHD
.د.ب0.002486315
1 Foxsy AI(FOXSY) ל BMD
$0.006595
1 Foxsy AI(FOXSY) ל DKK
kr0.04201015
1 Foxsy AI(FOXSY) ל HNL
L0.1726571
1 Foxsy AI(FOXSY) ל MUR
0.3009958
1 Foxsy AI(FOXSY) ל NAD
$0.11561035
1 Foxsy AI(FOXSY) ל NOK
kr0.06641165
1 Foxsy AI(FOXSY) ל NZD
$0.0112115
1 Foxsy AI(FOXSY) ל PAB
B/.0.006595
1 Foxsy AI(FOXSY) ל PGK
K0.0278309
1 Foxsy AI(FOXSY) ל QAR
ر.ق0.02393985
1 Foxsy AI(FOXSY) ל RSD
дин.0.6601595

Foxsy AI מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Foxsy AI, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרFoxsy AI הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Foxsy AI

כמה שווה Foxsy AI (FOXSY) היום?
החי FOXSYהמחיר ב USD הוא 0.006595 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FOXSY ל USD?
המחיר הנוכחי של FOXSY ל USD הוא $ 0.006595. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Foxsy AI?
שווי השוק של FOXSY הוא $ 4.36M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FOXSY?
ההיצע במחזור של FOXSY הוא 661.20M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FOXSY?
‏‏FOXSY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.12274402857611348 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FOXSY?
FOXSY ‏‏רשם מחירATL של 0.005573032805183145 USD.
מהו נפח המסחר של FOXSY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FOXSY הוא $ 332.58K USD.
האם FOXSY יעלה השנה?
FOXSY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FOXSY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:40:54 (UTC+8)

Foxsy AI (FOXSY) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi

Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi).

הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

August 23, 2025

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

FOXSY-ל-USD מחשבון

סְכוּם

FOXSY
FOXSY
USD
USD

1 FOXSY = 0.006595 USD

מסחרFOXSY

USDTFOXSY
$0.006597
$0.006597$0.006597
-5.60%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד