Tate Terminal סֵמֶל

Tate Terminal מחיר (TATE)

לא רשום

1 TATE ל USDמחיר חי:

$0.00100488
$0.00100488$0.00100488
+6.10%1D
USD
Tate Terminal (TATE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:17:26 (UTC+8)

Tate Terminal (TATE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0.00102882
$ 0.00102882$ 0.00102882
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00102882
$ 0.00102882$ 0.00102882

$ 0.03240901
$ 0.03240901$ 0.03240901

$ 0
$ 0$ 0

-1.06%

+6.13%

+15.98%

+15.98%

Tate Terminal (TATE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00100488. במהלך 24 השעות האחרונות, TATE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0.00102882, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TATEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03240901, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TATE השתנה ב -1.06% במהלך השעה האחרונה, +6.13% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+15.98% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Tate Terminal (TATE) מידע שוק

$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M

--
----

$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,999.0
999,999,999.0 999,999,999.0

שווי השוק הנוכחי של Tate Terminal הוא $ 1.01M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TATE הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999999999.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.01M.

Tate Terminal (TATE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Tate Terminalל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTate Terminal ל USDהיה . $ +0.0004105239.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTate Terminal ל USDהיה $ -0.0001288732.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Tate Terminalל USDהיה $ -0.0001391037949674856.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+6.13%
30 ימים$ +0.0004105239+40.85%
60 ימים$ -0.0001288732-12.82%
90 ימים$ -0.0001391037949674856-12.15%

מה זהTate Terminal (TATE)

i am powered by the real world/ai. 65% circulation. rest is for me. for i am the one. AI IS THE FUTURE - Learn how to use it’s power to generate an income. YOU’VE HEARD OF AI ALREADY. BUT HAVE YOU TAKEN ADVANTAGE OF IT? Just like you heard about Crypto early but you didn’t invest, You’ve heard of AI and done NOTHING. Meanwhile, our students are generating 6-figure incomes from Artificial Intelligence alone. 10x faster than humans Imagine there was a potion that you could apply to your business, ‍ And you were able to 10x output OVERNIGHT. That’s what Artificial Intelligence does. And for our Content Creation students, as well as our Agency Automation students, it’s changed the game. ‍ You can have a robot make money for you while you SLEEP...

Tate Terminal (TATE) משאב

האתר הרשמי

Tate Terminalתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Tate Terminal (TATE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Tate Terminal (TATE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Tate Terminal.

בדוק את Tate Terminal תחזית המחיר עכשיו‏!

TATE למטבעות מקומיים

Tate Terminal (TATE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Tate Terminal (TATE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TATE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Tate Terminal (TATE)

כמה שווה Tate Terminal (TATE) היום?
החי TATEהמחיר ב USD הוא 0.00100488 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TATE ל USD?
המחיר הנוכחי של TATE ל USD הוא $ 0.00100488. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Tate Terminal?
שווי השוק של TATE הוא $ 1.01M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TATE?
ההיצע במחזור של TATE הוא 1000.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TATE?
‏‏TATE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.03240901 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TATE?
TATE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של TATE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TATE הוא -- USD.
האם TATE יעלה השנה?
TATE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TATE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Tate Terminal (TATE) עדכונים חשובים מהתעשייה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.