Tate Terminal (TATE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0.00102882 $ 0.00102882 $ 0.00102882 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0.00102882$ 0.00102882 $ 0.00102882 שיא כל הזמנים $ 0.03240901$ 0.03240901 $ 0.03240901 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.06% שינוי מחיר (1D) +6.13% שינוי מחיר (7D) +15.98% שינוי מחיר (7D) +15.98%

Tate Terminal (TATE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00100488. במהלך 24 השעות האחרונות, TATE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0.00102882, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TATEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03240901, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TATE השתנה ב -1.06% במהלך השעה האחרונה, +6.13% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+15.98% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Tate Terminal (TATE) מידע שוק

שווי שוק $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,999,999.0 999,999,999.0 999,999,999.0

שווי השוק הנוכחי של Tate Terminal הוא $ 1.01M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TATE הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999999999.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.01M.