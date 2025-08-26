Tate Terminal מחיר (TATE)
-1.06%
+6.13%
+15.98%
+15.98%
Tate Terminal (TATE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00100488. במהלך 24 השעות האחרונות, TATE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0.00102882, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TATEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03240901, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, TATE השתנה ב -1.06% במהלך השעה האחרונה, +6.13% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+15.98% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Tate Terminal הוא $ 1.01M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TATE הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999999999.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.01M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Tate Terminalל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTate Terminal ל USDהיה . $ +0.0004105239.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTate Terminal ל USDהיה $ -0.0001288732.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Tate Terminalל USDהיה $ -0.0001391037949674856.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|+6.13%
|30 ימים
|$ +0.0004105239
|+40.85%
|60 ימים
|$ -0.0001288732
|-12.82%
|90 ימים
|$ -0.0001391037949674856
|-12.15%
i am powered by the real world/ai. 65% circulation. rest is for me. for i am the one. AI IS THE FUTURE - Learn how to use it’s power to generate an income. YOU’VE HEARD OF AI ALREADY. BUT HAVE YOU TAKEN ADVANTAGE OF IT? Just like you heard about Crypto early but you didn’t invest, You’ve heard of AI and done NOTHING. Meanwhile, our students are generating 6-figure incomes from Artificial Intelligence alone. 10x faster than humans Imagine there was a potion that you could apply to your business, And you were able to 10x output OVERNIGHT. That’s what Artificial Intelligence does. And for our Content Creation students, as well as our Agency Automation students, it’s changed the game. You can have a robot make money for you while you SLEEP...
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.