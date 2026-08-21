Block Street מחיר היום

מחיר Block Street (BSB) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.12417, עם שינוי של 1.80% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BSB ל ILS הוא ₪ 0.12417 לכל BSB.

Block Street כרגע מדורג במקום #342 לפי שווי שוק של ₪ 27.65M, עם היצע במחזור של 222.65M BSB. ב‑24 השעות האחרונות, BSB סחר בין ₪ 0.1203 (נמוך) ל ₪ 0.13996 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 6.45842224429336103, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.2400798866836152952.

ביצועים לטווח קצר, BSB נע ב +0.52% בשעה האחרונה ו +0.79% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 1.31M.

Block Street (BSB) מידע שוק

דירוג No.342 שווי שוק ₪ 27.65M₪ 27.65M ₪ 27.65M נפח (24 שעות) ₪ 1.31M₪ 1.31M ₪ 1.31M שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 124.17M₪ 124.17M ₪ 124.17M אספקת מחזור 222.65M 222.65M 222.65M מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 שיעור מחזור 22.26% בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Block Street הוא ₪ 27.65M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 1.31M. ההיצע במחזור של BSB הוא 222.65M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 124.17M.