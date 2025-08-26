TASS HUB (TASSHUB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00395275 $ 0.00395275 $ 0.00395275 24 שעות נמוך $ 0.00483412 $ 0.00483412 $ 0.00483412 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00395275$ 0.00395275 $ 0.00395275 גבוה 24 שעות $ 0.00483412$ 0.00483412 $ 0.00483412 שיא כל הזמנים $ 0.00720563$ 0.00720563 $ 0.00720563 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00296127$ 0.00296127 $ 0.00296127 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.21% שינוי מחיר (1D) -13.18% שינוי מחיר (7D) -2.04% שינוי מחיר (7D) -2.04%

TASS HUB (TASSHUB) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0040455. במהלך 24 השעות האחרונות, TASSHUB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00395275 לבין שיא של $ 0.00483412, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TASSHUBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00720563, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00296127.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TASSHUB השתנה ב +1.21% במהלך השעה האחרונה, -13.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.04% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TASS HUB (TASSHUB) מידע שוק

שווי שוק $ 3.98M$ 3.98M $ 3.98M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.98M$ 3.98M $ 3.98M אספקת מחזור 999.74M 999.74M 999.74M אספקה כוללת 999,739,741.704699 999,739,741.704699 999,739,741.704699

שווי השוק הנוכחי של TASS HUB הוא $ 3.98M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TASSHUB הוא 999.74M, עם היצע כולל של 999739741.704699. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.98M.