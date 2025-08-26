עוד על TASSHUB

TASSHUB מידע על מחיר

TASSHUB מסמך לבן

TASSHUB אתר רשמי

TASSHUB טוקניומיקה

TASSHUB תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

TASS HUB סֵמֶל

TASS HUB מחיר (TASSHUB)

לא רשום

1 TASSHUB ל USDמחיר חי:

$0.0040455
$0.0040455$0.0040455
-13.10%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
TASS HUB (TASSHUB) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:53:24 (UTC+8)

TASS HUB (TASSHUB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00395275
$ 0.00395275$ 0.00395275
24 שעות נמוך
$ 0.00483412
$ 0.00483412$ 0.00483412
גבוה 24 שעות

$ 0.00395275
$ 0.00395275$ 0.00395275

$ 0.00483412
$ 0.00483412$ 0.00483412

$ 0.00720563
$ 0.00720563$ 0.00720563

$ 0.00296127
$ 0.00296127$ 0.00296127

+1.21%

-13.18%

-2.04%

-2.04%

TASS HUB (TASSHUB) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0040455. במהלך 24 השעות האחרונות, TASSHUB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00395275 לבין שיא של $ 0.00483412, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TASSHUBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00720563, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00296127.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TASSHUB השתנה ב +1.21% במהלך השעה האחרונה, -13.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.04% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TASS HUB (TASSHUB) מידע שוק

$ 3.98M
$ 3.98M$ 3.98M

--
----

$ 3.98M
$ 3.98M$ 3.98M

999.74M
999.74M 999.74M

999,739,741.704699
999,739,741.704699 999,739,741.704699

שווי השוק הנוכחי של TASS HUB הוא $ 3.98M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TASSHUB הוא 999.74M, עם היצע כולל של 999739741.704699. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.98M.

TASS HUB (TASSHUB) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של TASS HUBל USDהיה $ -0.00061436447974949.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTASS HUB ל USDהיה . $ -0.0006014452.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTASS HUB ל USDהיה $ -0.0010924269.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של TASS HUBל USDהיה $ -0.001653714056017886.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00061436447974949-13.18%
30 ימים$ -0.0006014452-14.86%
60 ימים$ -0.0010924269-27.00%
90 ימים$ -0.001653714056017886-29.01%

מה זהTASS HUB (TASSHUB)

TASSHUB is a creator-first, censorship-resistant content universe riding bareback on the Solana blockchain. Originally forged in the fire of NSFW rebellion, we're expanding our domain to unleash all kinds of digital mischief including art, audio, games, thinkpieces, degenerate DMs, and yes, the filth you clicked for. Built for creators who are sick of 50% platform fees and shadowbans, and for collectors who want to flex ownership instead of renting pixels from overlords. $TASSHUB is the lifeblood fueling everything from NFT drops and pay-per-view streams to DAO drama and ad placement wars. We did more than just build a platform. We summoned a goddamn ecosystem.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

TASS HUB (TASSHUB) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

TASS HUBתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה TASS HUB (TASSHUB) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות TASS HUB (TASSHUB) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור TASS HUB.

בדוק את TASS HUB תחזית המחיר עכשיו‏!

TASSHUB למטבעות מקומיים

TASS HUB (TASSHUB) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של TASS HUB (TASSHUB) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TASSHUB הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על TASS HUB (TASSHUB)

כמה שווה TASS HUB (TASSHUB) היום?
החי TASSHUBהמחיר ב USD הוא 0.0040455 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TASSHUB ל USD?
המחיר הנוכחי של TASSHUB ל USD הוא $ 0.0040455. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של TASS HUB?
שווי השוק של TASSHUB הוא $ 3.98M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TASSHUB?
ההיצע במחזור של TASSHUB הוא 999.74M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TASSHUB?
‏‏TASSHUB השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00720563 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TASSHUB?
TASSHUB ‏‏רשם מחירATL של 0.00296127 USD.
מהו נפח המסחר של TASSHUB?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TASSHUB הוא -- USD.
האם TASSHUB יעלה השנה?
TASSHUB ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TASSHUB תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:53:24 (UTC+8)

TASS HUB (TASSHUB) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.