1 CLANKER ל USDמחיר חי:

$48.76
$48.76$48.76
-10.10%1D
USD
tokenbot (CLANKER) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:38:27 (UTC+8)

tokenbot (CLANKER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 48.58
$ 48.58$ 48.58
24 שעות נמוך
$ 56.62
$ 56.62$ 56.62
גבוה 24 שעות

$ 48.58
$ 48.58$ 48.58

$ 56.62
$ 56.62$ 56.62

$ 193.10932668810565
$ 193.10932668810565$ 193.10932668810565

$ 0.003874854309073287
$ 0.003874854309073287$ 0.003874854309073287

-0.33%

-10.10%

-15.88%

-15.88%

tokenbot (CLANKER) המחיר בזמן אמת של הוא $ 48.76. במהלך 24 השעות האחרונות, CLANKER נסחר בטווח שבין שפל של $ 48.58 לבין שיא של $ 56.62, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CLANKERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 193.10932668810565, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.003874854309073287.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CLANKER השתנה ב -0.33% במהלך השעה האחרונה, -10.10% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-15.88% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

tokenbot (CLANKER) מידע שוק

No.558

$ 48.76M
$ 48.76M$ 48.76M

$ 122.73K
$ 122.73K$ 122.73K

$ 48.76M
$ 48.76M$ 48.76M

1.00M
1.00M 1.00M

1,000,000
1,000,000 1,000,000

1,000,000
1,000,000 1,000,000

100.00%

BASE

שווי השוק הנוכחי של tokenbot הוא $ 48.76M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 122.73K. ההיצע במחזור של CLANKER הוא 1.00M, עם היצע כולל של 1000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 48.76M.

tokenbot (CLANKER) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של tokenbotהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -5.478-10.10%
30 ימים$ +1.16+2.43%
60 ימים$ +0.62+1.28%
90 ימים$ +16.6+51.61%
tokenbot שינוי מחיר היום

היום,CLANKER רשם שינוי של $ -5.478 (-10.10%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

tokenbot שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +1.16 (+2.43%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

tokenbot שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,CLANKER ראה שינוי של $ +0.62 (+1.28%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

tokenbot שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +16.6 (+51.61%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של tokenbot (CLANKER)?

בדוק את tokenbot עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהtokenbot (CLANKER)

CLANKER is a meme coin on the Base chain.

tokenbot זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול tokenbotההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקCLANKER את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים tokenbotאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךtokenbot לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

tokenbotתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה tokenbot (CLANKER) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות tokenbot (CLANKER) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור tokenbot.

בדוק את tokenbot תחזית המחיר עכשיו‏!

tokenbot (CLANKER) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של tokenbot (CLANKER) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CLANKER הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות tokenbot (CLANKER)

מחפש איך לקנותtokenbot? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש tokenbotב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

CLANKER למטבעות מקומיים

tokenbot מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של tokenbot, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרtokenbot הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על tokenbot

כמה שווה tokenbot (CLANKER) היום?
החי CLANKERהמחיר ב USD הוא 48.76 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CLANKER ל USD?
המחיר הנוכחי של CLANKER ל USD הוא $ 48.76. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של tokenbot?
שווי השוק של CLANKER הוא $ 48.76M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CLANKER?
ההיצע במחזור של CLANKER הוא 1.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CLANKER?
‏‏CLANKER השיג מחיר שיא (ATH) של 193.10932668810565 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CLANKER?
CLANKER ‏‏רשם מחירATL של 0.003874854309073287 USD.
מהו נפח המסחר של CLANKER?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CLANKER הוא $ 122.73K USD.
האם CLANKER יעלה השנה?
CLANKER ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CLANKER תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:38:27 (UTC+8)

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

