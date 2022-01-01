TASS HUB (TASSHUB) טוקנומיקה
TASS HUB (TASSHUB) מידע
TASSHUB is a creator-first, censorship-resistant content universe riding bareback on the Solana blockchain. Originally forged in the fire of NSFW rebellion, we're expanding our domain to unleash all kinds of digital mischief including art, audio, games, thinkpieces, degenerate DMs, and yes, the filth you clicked for.
Built for creators who are sick of 50% platform fees and shadowbans, and for collectors who want to flex ownership instead of renting pixels from overlords.
$TASSHUB is the lifeblood fueling everything from NFT drops and pay-per-view streams to DAO drama and ad placement wars. We did more than just build a platform. We summoned a goddamn ecosystem.
TASS HUB (TASSHUB) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור TASS HUB (TASSHUB), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
TASS HUB (TASSHUB) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של TASS HUB (TASSHUB) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של TASSHUB אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות TASSHUBהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את TASSHUBטוקניומיקה, חקרו אתTASSHUBהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
TASSHUB חיזוי מחיר
רוצה לדעת לאן TASSHUB עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו TASSHUB משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.
