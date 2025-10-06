Qualcomm מחיר היום

מחיר Qualcomm (QCOMON) בזמן אמת היום הוא $ 166.11, עם שינוי של 2.79% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ QCOMON ל USD הוא $ 166.11 לכל QCOMON.

Qualcomm כרגע מדורג במקום #2178 לפי שווי שוק של $ 803.84K, עם היצע במחזור של 4.84K QCOMON. ב‑24 השעות האחרונות, QCOMON סחר בין $ 165.64 (נמוך) ל $ 176.04 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 384.8731503791789, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 153.0239195419269.

ביצועים לטווח קצר, QCOMON נע ב -0.07% בשעה האחרונה ו -3.20% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 82.24K.

Qualcomm (QCOMON) מידע שוק

דירוג No.2178 שווי שוק $ 803.84K$ 803.84K $ 803.84K נפח (24 שעות) $ 82.24K$ 82.24K $ 82.24K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 803.84K$ 803.84K $ 803.84K אספקת מחזור 4.84K 4.84K 4.84K אספקה כוללת 4,839.21343373 4,839.21343373 4,839.21343373 בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של Qualcomm הוא $ 803.84K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 82.24K. ההיצע במחזור של QCOMON הוא 4.84K, עם היצע כולל של 4839.21343373. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 803.84K.