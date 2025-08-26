Snake wif Hat (SSSSS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.02403559$ 0.02403559 $ 0.02403559 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.00% שינוי מחיר (1D) +10.27% שינוי מחיר (7D) +7.64% שינוי מחיר (7D) +7.64%

Snake wif Hat (SSSSS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SSSSS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SSSSSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02403559, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SSSSS השתנה ב +0.00% במהלך השעה האחרונה, +10.27% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.64% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Snake wif Hat (SSSSS) מידע שוק

שווי שוק $ 83.98K$ 83.98K $ 83.98K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 83.98K$ 83.98K $ 83.98K אספקת מחזור 999.93M 999.93M 999.93M אספקה כוללת 999,928,695.749863 999,928,695.749863 999,928,695.749863

שווי השוק הנוכחי של Snake wif Hat הוא $ 83.98K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SSSSS הוא 999.93M, עם היצע כולל של 999928695.749863. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 83.98K.