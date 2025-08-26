עוד על SSSSS

Snake wif Hat סֵמֶל

Snake wif Hat מחיר (SSSSS)

1 SSSSS ל USDמחיר חי:

+8.90%1D
Snake wif Hat (SSSSS) טבלת מחירים חיה
Snake wif Hat (SSSSS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

$ 0.02403559
$ 0.02403559$ 0.02403559

+0.00%

+10.27%

+7.64%

+7.64%

Snake wif Hat (SSSSS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SSSSS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SSSSSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02403559, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SSSSS השתנה ב +0.00% במהלך השעה האחרונה, +10.27% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.64% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Snake wif Hat (SSSSS) מידע שוק

$ 83.98K
$ 83.98K$ 83.98K

$ 83.98K
$ 83.98K$ 83.98K

999.93M
999.93M 999.93M

999,928,695.749863
999,928,695.749863 999,928,695.749863

שווי השוק הנוכחי של Snake wif Hat הוא $ 83.98K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SSSSS הוא 999.93M, עם היצע כולל של 999928695.749863. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 83.98K.

Snake wif Hat (SSSSS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Snake wif Hatל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSnake wif Hat ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSnake wif Hat ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Snake wif Hatל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+10.27%
30 ימים$ 0-1.38%
60 ימים$ 0+6.30%
90 ימים$ 0--

מה זהSnake wif Hat (SSSSS)

Literally a snake wif hat We are continuing the $wif legacy. Dogs and cats had their time. Its time we make snakes cute again. $SSSSS is a meme coin with no intrinsic value or expectation of financial return. There is no formal team or roadmap. the coin is completely useless and for entertainment purposes only Mission: Our mission is to make snakes cute again, challenging traditional perceptions and spreading joy through humor and art

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

Snake wif Hat (SSSSS) משאב

האתר הרשמי

Snake wif Hatתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Snake wif Hat (SSSSS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Snake wif Hat (SSSSS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Snake wif Hat.

בדוק את Snake wif Hat תחזית המחיר עכשיו‏!

SSSSS למטבעות מקומיים

Snake wif Hat (SSSSS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Snake wif Hat (SSSSS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SSSSS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Snake wif Hat (SSSSS)

כמה שווה Snake wif Hat (SSSSS) היום?
החי SSSSSהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SSSSS ל USD?
המחיר הנוכחי של SSSSS ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Snake wif Hat?
שווי השוק של SSSSS הוא $ 83.98K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SSSSS?
ההיצע במחזור של SSSSS הוא 999.93M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SSSSS?
‏‏SSSSS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.02403559 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SSSSS?
SSSSS ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SSSSS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SSSSS הוא -- USD.
האם SSSSS יעלה השנה?
SSSSS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SSSSS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Snake wif Hat (SSSSS) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.