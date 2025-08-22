עוד על ZANO

ZANO סֵמֶל

ZANO מְחִיר(ZANO)

1 ZANO ל USDמחיר חי:

$14.842
$14.842$14.842
+4.27%1D
USD
ZANO (ZANO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:54:50 (UTC+8)

ZANO (ZANO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 14.118
$ 14.118$ 14.118
24 שעות נמוך
$ 15.409
$ 15.409$ 15.409
גבוה 24 שעות

$ 14.118
$ 14.118$ 14.118

$ 15.409
$ 15.409$ 15.409

$ 18.18416003270963
$ 18.18416003270963$ 18.18416003270963

$ 0.19191742
$ 0.19191742$ 0.19191742

-1.19%

+4.27%

+8.21%

+8.21%

ZANO (ZANO) המחיר בזמן אמת של הוא $ 14.842. במהלך 24 השעות האחרונות, ZANO נסחר בטווח שבין שפל של $ 14.118 לבין שיא של $ 15.409, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZANOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 18.18416003270963, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.19191742.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZANO השתנה ב -1.19% במהלך השעה האחרונה, +4.27% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.21% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ZANO (ZANO) מידע שוק

No.239

$ 199.35M
$ 199.35M$ 199.35M

$ 750.31K
$ 750.31K$ 750.31K

$ 212.49M
$ 212.49M$ 212.49M

13.43M
13.43M 13.43M

14,317,123
14,317,123 14,317,123

ZANO

שווי השוק הנוכחי של ZANO הוא $ 199.35M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 750.31K. ההיצע במחזור של ZANO הוא 13.43M, עם היצע כולל של 14317123. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 212.49M.

ZANO (ZANO) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של ZANOהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.6078+4.27%
30 ימים$ +6.167+71.08%
60 ימים$ +6.735+83.07%
90 ימים$ +5.519+59.19%
ZANO שינוי מחיר היום

היום,ZANO רשם שינוי של $ +0.6078 (+4.27%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

ZANO שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +6.167 (+71.08%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

ZANO שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ZANO ראה שינוי של $ +6.735 (+83.07%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

ZANO שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +5.519 (+59.19%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של ZANO (ZANO)?

בדוק את ZANO עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהZANO (ZANO)

Zano is an open-source cryptocurrency and ecosystem with enterprise-grade privacy, security, and scalability that operates as a robust foundation for confidential assets and decentralised applications (dApps).

ZANO זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול ZANOההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקZANO את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים ZANOאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךZANO לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

ZANOתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה ZANO (ZANO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות ZANO (ZANO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור ZANO.

בדוק את ZANO תחזית המחיר עכשיו‏!

ZANO (ZANO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של ZANO (ZANO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ZANO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות ZANO (ZANO)

מחפש איך לקנותZANO? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש ZANOב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

ZANO למטבעות מקומיים

1 ZANO(ZANO) ל VND
390,567.23
1 ZANO(ZANO) ל AUD
A$22.70826
1 ZANO(ZANO) ל GBP
10.98308
1 ZANO(ZANO) ל EUR
12.6157
1 ZANO(ZANO) ל USD
$14.842
1 ZANO(ZANO) ל MYR
RM62.3364
1 ZANO(ZANO) ל TRY
608.37358
1 ZANO(ZANO) ל JPY
¥2,181.774
1 ZANO(ZANO) ל ARS
ARS$19,606.282
1 ZANO(ZANO) ל RUB
1,199.82728
1 ZANO(ZANO) ל INR
1,299.71394
1 ZANO(ZANO) ל IDR
Rp239,387.06326
1 ZANO(ZANO) ל KRW
20,585.26032
1 ZANO(ZANO) ל PHP
840.7993
1 ZANO(ZANO) ל EGP
￡E.719.68858
1 ZANO(ZANO) ל BRL
R$80.44364
1 ZANO(ZANO) ל CAD
C$20.48196
1 ZANO(ZANO) ל BDT
1,805.67772
1 ZANO(ZANO) ל NGN
22,694.1601
1 ZANO(ZANO) ל COP
$59,606.36252
1 ZANO(ZANO) ל ZAR
R.260.32868
1 ZANO(ZANO) ל UAH
615.2009
1 ZANO(ZANO) ל VES
Bs2,077.88
1 ZANO(ZANO) ל CLP
$14,233.478
1 ZANO(ZANO) ל PKR
Rs4,208.00384
1 ZANO(ZANO) ל KZT
7,941.06368
1 ZANO(ZANO) ל THB
฿481.47448
1 ZANO(ZANO) ל TWD
NT$452.08732
1 ZANO(ZANO) ל AED
د.إ54.47014
1 ZANO(ZANO) ל CHF
Fr11.8736
1 ZANO(ZANO) ל HKD
HK$115.91602
1 ZANO(ZANO) ל AMD
֏5,666.97244
1 ZANO(ZANO) ל MAD
.د.م133.578
1 ZANO(ZANO) ל MXN
$276.65488
1 ZANO(ZANO) ל SAR
ريال55.6575
1 ZANO(ZANO) ל PLN
54.02488
1 ZANO(ZANO) ל RON
лв64.11744
1 ZANO(ZANO) ל SEK
kr141.29584
1 ZANO(ZANO) ל BGN
лв24.78614
1 ZANO(ZANO) ל HUF
Ft5,046.57684
1 ZANO(ZANO) ל CZK
311.53358
1 ZANO(ZANO) ל KWD
د.ك4.52681
1 ZANO(ZANO) ל ILS
50.01754
1 ZANO(ZANO) ל AOA
Kz13,529.52194
1 ZANO(ZANO) ל BHD
.د.ب5.595434
1 ZANO(ZANO) ל BMD
$14.842
1 ZANO(ZANO) ל DKK
kr94.69196
1 ZANO(ZANO) ל HNL
L388.56356
1 ZANO(ZANO) ל MUR
677.38888
1 ZANO(ZANO) ל NAD
$260.18026
1 ZANO(ZANO) ל NOK
kr149.75578
1 ZANO(ZANO) ל NZD
$25.2314
1 ZANO(ZANO) ל PAB
B/.14.842
1 ZANO(ZANO) ל PGK
K62.63324
1 ZANO(ZANO) ל QAR
ر.ق53.87646
1 ZANO(ZANO) ל RSD
дин.1,487.31682

ZANO מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של ZANO, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרZANO הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על ZANO

כמה שווה ZANO (ZANO) היום?
החי ZANOהמחיר ב USD הוא 14.842 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ZANO ל USD?
המחיר הנוכחי של ZANO ל USD הוא $ 14.842. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של ZANO?
שווי השוק של ZANO הוא $ 199.35M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ZANO?
ההיצע במחזור של ZANO הוא 13.43M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ZANO?
‏‏ZANO השיג מחיר שיא (ATH) של 18.18416003270963 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ZANO?
ZANO ‏‏רשם מחירATL של 0.19191742 USD.
מהו נפח המסחר של ZANO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ZANO הוא $ 750.31K USD.
האם ZANO יעלה השנה?
ZANO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ZANO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:54:50 (UTC+8)

