Saad Boi סֵמֶל

Saad Boi מחיר (SAAD)

לא רשום

1 SAAD ל USDמחיר חי:

$0.00029137
$0.00029137$0.00029137
-7.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Saad Boi (SAAD) טבלת מחירים חיה
Saad Boi (SAAD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00503728
$ 0.00503728$ 0.00503728

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

-7.06%

+44.03%

+44.03%

Saad Boi (SAAD) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SAAD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SAADהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00503728, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SAAD השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, -7.06% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+44.03% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Saad Boi (SAAD) מידע שוק

$ 250.48K
$ 250.48K$ 250.48K

--
----

$ 291.98K
$ 291.98K$ 291.98K

857.82M
857.82M 857.82M

999,920,496.147702
999,920,496.147702 999,920,496.147702

שווי השוק הנוכחי של Saad Boi הוא $ 250.48K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SAAD הוא 857.82M, עם היצע כולל של 999920496.147702. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 291.98K.

Saad Boi (SAAD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Saad Boiל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSaad Boi ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSaad Boi ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Saad Boiל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-7.06%
30 ימים$ 0+43.80%
60 ימים$ 0+25.98%
90 ימים$ 0--

מה זהSaad Boi (SAAD)

SAAD is a meme token fostering a community-driven ecosystem that combines transparency with structured growth milestones. The project features predetermined market cap targets that trigger specific actions, including exchange listing preparations, marketing initiatives, and charitable contributions to mental health organizations. The token's fundamentals are built on transparent development and community engagement.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Saad Boi (SAAD) משאב

האתר הרשמי

Saad Boiתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Saad Boi (SAAD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Saad Boi (SAAD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Saad Boi.

בדוק את Saad Boi תחזית המחיר עכשיו‏!

SAAD למטבעות מקומיים

Saad Boi (SAAD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Saad Boi (SAAD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SAAD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Saad Boi (SAAD)

כמה שווה Saad Boi (SAAD) היום?
החי SAADהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SAAD ל USD?
המחיר הנוכחי של SAAD ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Saad Boi?
שווי השוק של SAAD הוא $ 250.48K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SAAD?
ההיצע במחזור של SAAD הוא 857.82M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SAAD?
‏‏SAAD השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00503728 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SAAD?
SAAD ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SAAD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SAAD הוא -- USD.
האם SAAD יעלה השנה?
SAAD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SAAD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
