Saad Boi (SAAD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00503728$ 0.00503728 $ 0.00503728 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.01% שינוי מחיר (1D) -7.06% שינוי מחיר (7D) +44.03% שינוי מחיר (7D) +44.03%

Saad Boi (SAAD) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SAAD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SAADהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00503728, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SAAD השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, -7.06% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+44.03% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Saad Boi (SAAD) מידע שוק

שווי שוק $ 250.48K$ 250.48K $ 250.48K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 291.98K$ 291.98K $ 291.98K אספקת מחזור 857.82M 857.82M 857.82M אספקה כוללת 999,920,496.147702 999,920,496.147702 999,920,496.147702

שווי השוק הנוכחי של Saad Boi הוא $ 250.48K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SAAD הוא 857.82M, עם היצע כולל של 999920496.147702. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 291.98K.