retardcoin מחיר היום

מחיר retardcoin (RETARD) בזמן אמת היום הוא $ 0.00004982, עם שינוי של 5.46% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RETARD ל USD הוא $ 0.00004982 לכל RETARD.

retardcoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 49,464, עם היצע במחזור של 999.84M RETARD. ב‑24 השעות האחרונות, RETARD סחר בין $ 0.00004732 (נמוך) ל $ 0.00005303 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01166686, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00004732.

ביצועים לטווח קצר, RETARD נע ב -0.63% בשעה האחרונה ו -18.44% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

retardcoin (RETARD) מידע שוק

שווי שוק $ 49.46K$ 49.46K $ 49.46K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 49.46K$ 49.46K $ 49.46K אספקת מחזור 999.84M 999.84M 999.84M אספקה כוללת 999,835,130.935615 999,835,130.935615 999,835,130.935615

שווי השוק הנוכחי של retardcoin הוא $ 49.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RETARD הוא 999.84M, עם היצע כולל של 999835130.935615. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 49.46K.