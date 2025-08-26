Remilia (REMILIA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0
24 שעות נמוך $ 0
גבוה 24 שעות $ 0
שיא כל הזמנים $ 0.00959117
המחיר הנמוך ביותר $ 0
שינוי מחיר (שעה אחת) -0.10%
שינוי מחיר (1D) -10.00%
שינוי מחיר (7D) -5.48%

Remilia (REMILIA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, REMILIA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. REMILIAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00959117, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, REMILIA השתנה ב -0.10% במהלך השעה האחרונה, -10.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.48% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Remilia (REMILIA) מידע שוק

שווי שוק $ 60.12K
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 60.12K
אספקת מחזור 999.34M
אספקה כוללת 999,339,340.452079

שווי השוק הנוכחי של Remilia הוא $ 60.12K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של REMILIA הוא 999.34M, עם היצע כולל של 999339340.452079. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 60.12K.