Red Kitten Crew מחיר היום

מחיר Red Kitten Crew (RKC) בזמן אמת היום הוא $ 0.00152946, עם שינוי של 23.44% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RKC ל USD הוא $ 0.00152946 לכל RKC.

Red Kitten Crew כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,449,064, עם היצע במחזור של 947.44M RKC. ב‑24 השעות האחרונות, RKC סחר בין $ 0.0012327 (נמוך) ל $ 0.00151963 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00966908, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, RKC נע ב +1.32% בשעה האחרונה ו +78.38% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 97.16K.

Red Kitten Crew (RKC) מידע שוק

שווי שוק $ 1.45M$ 1.45M $ 1.45M נפח (24 שעות) $ 97.16K$ 97.16K $ 97.16K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.45M$ 1.45M $ 1.45M אספקת מחזור 947.44M 947.44M 947.44M אספקה כוללת 947,440,298.989935 947,440,298.989935 947,440,298.989935

שווי השוק הנוכחי של Red Kitten Crew הוא $ 1.45M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 97.16K. ההיצע במחזור של RKC הוא 947.44M, עם היצע כולל של 947440298.989935. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.45M.