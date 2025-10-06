Ai Xovia מחיר היום

מחיר Ai Xovia (AIX) בזמן אמת היום הוא $ 1.494583, עם שינוי של 1.42% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AIX ל USD הוא $ 1.494583 לכל AIX.

Ai Xovia כרגע מדורג במקום #3481 לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- AIX. ב‑24 השעות האחרונות, AIX סחר בין $ 1.403914 (נמוך) ל $ 2.637598 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 51.257963, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 2.6605668343705937.

ביצועים לטווח קצר, AIX נע ב -4.57% בשעה האחרונה ו -23.92% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.93M.

Ai Xovia (AIX) מידע שוק

דירוג No.3481 שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 2.93M$ 2.93M $ 2.93M שווי שוק מדולל לחלוטין $ 149.46M$ 149.46M $ 149.46M אספקת מחזור ---- -- מקסימום היצע 100,000,000 100,000,000 100,000,000 אספקה כוללת 99,999,989.148041565 99,999,989.148041565 99,999,989.148041565 בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של Ai Xovia הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.93M. ההיצע במחזור של AIX הוא --, עם היצע כולל של 99999989.148041565. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 149.46M.