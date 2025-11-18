Qi Dao מחיר היום

מחיר Qi Dao (QI) בזמן אמת היום הוא $ 0.01659688, עם שינוי של 4.83% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ QI ל USD הוא $ 0.01659688 לכל QI.

Qi Dao כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,422,182, עם היצע במחזור של 146.44M QI. ב‑24 השעות האחרונות, QI סחר בין $ 0.01618143 (נמוך) ל $ 0.01753519 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 6.09, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00255096.

ביצועים לטווח קצר, QI נע ב +1.11% בשעה האחרונה ו -13.01% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Qi Dao (QI) מידע שוק

שווי שוק $ 2.42M$ 2.42M $ 2.42M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.31M$ 3.31M $ 3.31M אספקת מחזור 146.44M 146.44M 146.44M אספקה כוללת 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Qi Dao הוא $ 2.42M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של QI הוא 146.44M, עם היצע כולל של 200000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.31M.