Nexira DAEP מחיר היום

מחיר Nexira DAEP (NEXI) בזמן אמת היום הוא $ 0.00315545, עם שינוי של 13.63% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NEXI ל USD הוא $ 0.00315545 לכל NEXI.

Nexira DAEP כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,577,748, עם היצע במחזור של 500.00M NEXI. ב‑24 השעות האחרונות, NEXI סחר בין $ 0.00311712 (נמוך) ל $ 0.00404508 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.03742276, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00267525.

ביצועים לטווח קצר, NEXI נע ב +0.31% בשעה האחרונה ו -17.63% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 16.67K.

Nexira DAEP (NEXI) מידע שוק

שווי שוק $ 1.58M$ 1.58M $ 1.58M נפח (24 שעות) $ 16.67K$ 16.67K $ 16.67K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.58M$ 1.58M $ 1.58M אספקת מחזור 500.00M 500.00M 500.00M אספקה כוללת 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Nexira DAEP הוא $ 1.58M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 16.67K. ההיצע במחזור של NEXI הוא 500.00M, עם היצע כולל של 500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.58M.