MUSTAAAAAARD (MUSTARD) מידע על מחיר (USD)

MUSTAAAAAARD (MUSTARD) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MUSTARD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MUSTARDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0219634, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MUSTARD השתנה ב +0.72% במהלך השעה האחרונה, -10.69% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MUSTAAAAAARD (MUSTARD) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של MUSTAAAAAARD הוא $ 183.75K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MUSTARD הוא 999.12M, עם היצע כולל של 999119670.593971. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 183.75K.