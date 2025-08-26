עוד על MMPRO

MMPRO מידע על מחיר

MMPRO אתר רשמי

MMPRO טוקניומיקה

MMPRO תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Market Making Pro סֵמֶל

Market Making Pro מחיר (MMPRO)

לא רשום

1 MMPRO ל USDמחיר חי:

$0.00501128
$0.00501128$0.00501128
+2.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Market Making Pro (MMPRO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:07:56 (UTC+8)

Market Making Pro (MMPRO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00472343
$ 0.00472343$ 0.00472343
24 שעות נמוך
$ 0.00538101
$ 0.00538101$ 0.00538101
גבוה 24 שעות

$ 0.00472343
$ 0.00472343$ 0.00472343

$ 0.00538101
$ 0.00538101$ 0.00538101

$ 0.824202
$ 0.824202$ 0.824202

$ 0.00298409
$ 0.00298409$ 0.00298409

-0.15%

+2.01%

+18.02%

+18.02%

Market Making Pro (MMPRO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00500724. במהלך 24 השעות האחרונות, MMPRO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00472343 לבין שיא של $ 0.00538101, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MMPROהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.824202, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00298409.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MMPRO השתנה ב -0.15% במהלך השעה האחרונה, +2.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+18.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Market Making Pro (MMPRO) מידע שוק

$ 461.44K
$ 461.44K$ 461.44K

--
----

$ 501.12K
$ 501.12K$ 501.12K

92.08M
92.08M 92.08M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Market Making Pro הוא $ 461.44K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MMPRO הוא 92.08M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 501.12K.

Market Making Pro (MMPRO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Market Making Proל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMarket Making Pro ל USDהיה . $ +0.0010024619.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMarket Making Pro ל USDהיה $ +0.0007730187.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Market Making Proל USDהיה $ +0.000281885987031043.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+2.01%
30 ימים$ +0.0010024619+20.02%
60 ימים$ +0.0007730187+15.44%
90 ימים$ +0.000281885987031043+5.97%

מה זהMarket Making Pro (MMPRO)

MMPRO Token is a part of our whole ecosystem. The Marketmaking.pro is an agency who provides marketmaking and liquidity services to the exchanges and projects. Besides that we are building a cross chain multi-farming ecosystem. That's what we need MMPRO for.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Market Making Pro (MMPRO) משאב

האתר הרשמי

Market Making Proתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Market Making Pro (MMPRO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Market Making Pro (MMPRO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Market Making Pro.

בדוק את Market Making Pro תחזית המחיר עכשיו‏!

MMPRO למטבעות מקומיים

Market Making Pro (MMPRO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Market Making Pro (MMPRO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MMPRO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Market Making Pro (MMPRO)

כמה שווה Market Making Pro (MMPRO) היום?
החי MMPROהמחיר ב USD הוא 0.00500724 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MMPRO ל USD?
המחיר הנוכחי של MMPRO ל USD הוא $ 0.00500724. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Market Making Pro?
שווי השוק של MMPRO הוא $ 461.44K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MMPRO?
ההיצע במחזור של MMPRO הוא 92.08M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MMPRO?
‏‏MMPRO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.824202 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MMPRO?
MMPRO ‏‏רשם מחירATL של 0.00298409 USD.
מהו נפח המסחר של MMPRO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MMPRO הוא -- USD.
האם MMPRO יעלה השנה?
MMPRO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MMPRO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:07:56 (UTC+8)

Market Making Pro (MMPRO) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.