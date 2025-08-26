Market Making Pro (MMPRO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00472343 $ 0.00472343 $ 0.00472343 24 שעות נמוך $ 0.00538101 $ 0.00538101 $ 0.00538101 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00472343$ 0.00472343 $ 0.00472343 גבוה 24 שעות $ 0.00538101$ 0.00538101 $ 0.00538101 שיא כל הזמנים $ 0.824202$ 0.824202 $ 0.824202 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00298409$ 0.00298409 $ 0.00298409 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.15% שינוי מחיר (1D) +2.01% שינוי מחיר (7D) +18.02% שינוי מחיר (7D) +18.02%

Market Making Pro (MMPRO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00500724. במהלך 24 השעות האחרונות, MMPRO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00472343 לבין שיא של $ 0.00538101, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MMPROהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.824202, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00298409.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MMPRO השתנה ב -0.15% במהלך השעה האחרונה, +2.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+18.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Market Making Pro (MMPRO) מידע שוק

שווי שוק $ 461.44K$ 461.44K $ 461.44K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 501.12K$ 501.12K $ 501.12K אספקת מחזור 92.08M 92.08M 92.08M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Market Making Pro הוא $ 461.44K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MMPRO הוא 92.08M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 501.12K.