Lumena מחיר היום

מחיר Lumena (LUMENA) בזמן אמת היום הוא $ 2.23, עם שינוי של 2.22% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LUMENA ל USD הוא $ 2.23 לכל LUMENA.

Lumena כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 777,184, עם היצע במחזור של 348.97K LUMENA. ב‑24 השעות האחרונות, LUMENA סחר בין $ 2.19 (נמוך) ל $ 2.3 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 5.4, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.289818.

ביצועים לטווח קצר, LUMENA נע ב +1.03% בשעה האחרונה ו +50.78% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 8.91K.

Lumena (LUMENA) מידע שוק

שווי שוק $ 777.18K$ 777.18K $ 777.18K נפח (24 שעות) $ 8.91K$ 8.91K $ 8.91K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M אספקת מחזור 348.97K 348.97K 348.97K אספקה כוללת 494,163.416349 494,163.416349 494,163.416349

שווי השוק הנוכחי של Lumena הוא $ 777.18K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 8.91K. ההיצע במחזור של LUMENA הוא 348.97K, עם היצע כולל של 494163.416349. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.10M.