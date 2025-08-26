LeisureMeta (LM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00225984 24 שעות נמוך $ 0.00234474 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00225984 גבוה 24 שעות $ 0.00234474 שיא כל הזמנים $ 1.39 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00203131 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.77% שינוי מחיר (1D) -0.90% שינוי מחיר (7D) -6.26%

LeisureMeta (LM) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00229296. במהלך 24 השעות האחרונות, LM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00225984 לבין שיא של $ 0.00234474, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.39, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00203131.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LM השתנה ב +0.77% במהלך השעה האחרונה, -0.90% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

LeisureMeta (LM) מידע שוק

שווי שוק $ 7.26M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.70M אספקת מחזור 3.17B אספקה כוללת 4,668,074,832.13

שווי השוק הנוכחי של LeisureMeta הוא $ 7.26M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LM הוא 3.17B, עם היצע כולל של 4668074832.13. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.70M.