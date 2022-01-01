LeisureMeta (LM) טוקנומיקה
LeisureMetaverse issued its own utility token, LM token to energize trade of NFTs and increase the valuation of NFTs. LeisureMetaverse operates its own blockchain, but the LM token in LeisureMetaverse and the ERC20 LM token on Ethereum are interchangeable through the gateway between LeisureMetaverse and Ethereum. As an NFT minting & trading DAO platform, the Leisure metaverse platform is designed to overcome limitations of existing blockchain platforms such as scalability, gas fee and awkward UX. Using Tendermint style proof of stake PoS) based Byzantine Fault Tolerant BFT) consensus algorithm, LeisureMeta chain has attained 1,000 TPS and transaction finality at once. The Bloom filter is used to distinguish known transactions between individual nodes to enhance the efficiency of networking by transmitting unknown transactions only. With multiple private key paring system, the UX was improved by assigning individual private keys for user"s each device. LeisureMeta blockchain reduced the block time to 1 sec with Conflict free Replicated Data Type (CRDT) structure to eliminate the ordering between intra block transactions. Consequently, the computing power required for blockmaking process has been significantly minimized.
LeisureMeta (LM) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור LeisureMeta (LM), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
LeisureMeta (LM) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של LeisureMeta (LM) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של LM אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות LMהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את LMטוקניומיקה, חקרו אתLMהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.