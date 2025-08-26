עוד על KUB

KUB Coin סֵמֶל

KUB Coin מחיר (KUB)

לא רשום

1 KUB ל USDמחיר חי:

-3.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
KUB Coin (KUB) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:26:12 (UTC+8)

KUB Coin (KUB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.29%

-3.01%

-2.33%

-2.33%

KUB Coin (KUB) המחיר בזמן אמת של הוא $1.46. במהלך 24 השעות האחרונות, KUB נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.46 לבין שיא של $ 1.51, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KUBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 17.24, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.381968.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KUB השתנה ב -0.29% במהלך השעה האחרונה, -3.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.33% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

KUB Coin (KUB) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של KUB Coin הוא $ 130.07M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KUB הוא 88.85M, עם היצע כולל של 110000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 161.03M.

KUB Coin (KUB) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של KUB Coinל USDהיה $ -0.045453075794482.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKUB Coin ל USDהיה . $ -0.0974637600.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKUB Coin ל USDהיה $ -0.0304385180.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של KUB Coinל USDהיה $ -0.1954216170100866.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.045453075794482-3.01%
30 ימים$ -0.0974637600-6.67%
60 ימים$ -0.0304385180-2.08%
90 ימים$ -0.1954216170100866-11.80%

מה זהKUB Coin (KUB)

The KUB Coin (KUB) is the native utility coin powering the KUB Chain, serving as a cornerstone of its growing ecosystem. It facilitates on-chain gas fee payments, can be converted into fee credits on the Bitkub Exchange, and enables staking for Validators and Delegators to actively secure and govern the network. KUB also supports seamless exchanges with various digital assets and unlocks exclusive services and benefits from KUB Chain's partners, driving innovation and collaboration within the blockchain ecosystem. Additionally, KUB is listed on Thailand’s leading Bitkub Exchange and other international cryptocurrency exchanges, ensuring accessibility and global reach.

KUB Coin (KUB) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

KUB Coinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה KUB Coin (KUB) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות KUB Coin (KUB) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור KUB Coin.

בדוק את KUB Coin תחזית המחיר עכשיו‏!

KUB למטבעות מקומיים

KUB Coin (KUB) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של KUB Coin (KUB) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KUB הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על KUB Coin (KUB)

כמה שווה KUB Coin (KUB) היום?
החי KUBהמחיר ב USD הוא 1.46 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי KUB ל USD?
המחיר הנוכחי של KUB ל USD הוא $ 1.46. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של KUB Coin?
שווי השוק של KUB הוא $ 130.07M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של KUB?
ההיצע במחזור של KUB הוא 88.85M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KUB?
‏‏KUB השיג מחיר שיא (ATH) של 17.24 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KUB?
KUB ‏‏רשם מחירATL של 0.381968 USD.
מהו נפח המסחר של KUB?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KUB הוא -- USD.
האם KUB יעלה השנה?
KUB ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את KUB תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
KUB Coin (KUB) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.