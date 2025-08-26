KUB Coin מחיר (KUB)
KUB Coin (KUB) המחיר בזמן אמת של הוא $1.46. במהלך 24 השעות האחרונות, KUB נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.46 לבין שיא של $ 1.51, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KUBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 17.24, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.381968.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, KUB השתנה ב -0.29% במהלך השעה האחרונה, -3.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.33% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של KUB Coin הוא $ 130.07M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KUB הוא 88.85M, עם היצע כולל של 110000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 161.03M.
במהלך היום, השינוי במחיר של KUB Coinל USDהיה $ -0.045453075794482.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKUB Coin ל USDהיה . $ -0.0974637600.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKUB Coin ל USDהיה $ -0.0304385180.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של KUB Coinל USDהיה $ -0.1954216170100866.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.045453075794482
|-3.01%
|30 ימים
|$ -0.0974637600
|-6.67%
|60 ימים
|$ -0.0304385180
|-2.08%
|90 ימים
|$ -0.1954216170100866
|-11.80%
The KUB Coin (KUB) is the native utility coin powering the KUB Chain, serving as a cornerstone of its growing ecosystem. It facilitates on-chain gas fee payments, can be converted into fee credits on the Bitkub Exchange, and enables staking for Validators and Delegators to actively secure and govern the network. KUB also supports seamless exchanges with various digital assets and unlocks exclusive services and benefits from KUB Chain's partners, driving innovation and collaboration within the blockchain ecosystem. Additionally, KUB is listed on Thailand’s leading Bitkub Exchange and other international cryptocurrency exchanges, ensuring accessibility and global reach.
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
