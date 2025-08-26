KUB Coin (KUB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.46 $ 1.46 $ 1.46 24 שעות נמוך $ 1.51 $ 1.51 $ 1.51 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.46$ 1.46 $ 1.46 גבוה 24 שעות $ 1.51$ 1.51 $ 1.51 שיא כל הזמנים $ 17.24$ 17.24 $ 17.24 המחיר הנמוך ביותר $ 0.381968$ 0.381968 $ 0.381968 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.29% שינוי מחיר (1D) -3.01% שינוי מחיר (7D) -2.33% שינוי מחיר (7D) -2.33%

KUB Coin (KUB) המחיר בזמן אמת של הוא $1.46. במהלך 24 השעות האחרונות, KUB נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.46 לבין שיא של $ 1.51, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KUBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 17.24, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.381968.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KUB השתנה ב -0.29% במהלך השעה האחרונה, -3.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.33% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

KUB Coin (KUB) מידע שוק

שווי שוק $ 130.07M$ 130.07M $ 130.07M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 161.03M$ 161.03M $ 161.03M אספקת מחזור 88.85M 88.85M 88.85M אספקה כוללת 110,000,000.0 110,000,000.0 110,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של KUB Coin הוא $ 130.07M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KUB הוא 88.85M, עם היצע כולל של 110000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 161.03M.