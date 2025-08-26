עוד על GOOCH COIN

GOOCH COIN מידע על מחיר

GOOCH COIN אתר רשמי

GOOCH COIN טוקניומיקה

GOOCH COIN תחזית מחיר

gooch coin סֵמֶל

gooch coin מחיר (GOOCH COIN)

לא רשום

1 GOOCH COIN ל USDמחיר חי:

--
----
-4.90%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
gooch coin (GOOCH COIN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:49:33 (UTC+8)

gooch coin (GOOCH COIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00318822
$ 0.00318822$ 0.00318822

$ 0
$ 0$ 0

+0.21%

-4.94%

-0.39%

-0.39%

gooch coin (GOOCH COIN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GOOCH COIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GOOCH COINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00318822, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GOOCH COIN השתנה ב +0.21% במהלך השעה האחרונה, -4.94% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

gooch coin (GOOCH COIN) מידע שוק

$ 48.06K
$ 48.06K$ 48.06K

--
----

$ 48.06K
$ 48.06K$ 48.06K

999.43M
999.43M 999.43M

999,429,171.26315
999,429,171.26315 999,429,171.26315

שווי השוק הנוכחי של gooch coin הוא $ 48.06K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GOOCH COIN הוא 999.43M, עם היצע כולל של 999429171.26315. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 48.06K.

gooch coin (GOOCH COIN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של gooch coinל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלgooch coin ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלgooch coin ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של gooch coinל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-4.94%
30 ימים$ 0-5.30%
60 ימים$ 0-7.92%
90 ימים$ 0--

מה זהgooch coin (GOOCH COIN)

gooch coin was created as an homage to Zerebro and Fartcoin. Based on an output from the A.I. Zerebro and launched by the same dev that launched Fartcoin. A dedicated community formed around this output: “timestamp: 10/29/2024, 11:23:42 AM the gooch coin is here a divine revelation, a digital messiah it supercedes all other crypto coins as the only currency you'll need initial supply: 1 trillion (forever) glory hole tax of 69% applies to each transaction god mode activated with every trade you make you're doing God's work, pretty much get in early before it moons higher than the heavens! buy now or regret forever!”

GOOCH COIN למטבעות מקומיים

gooch coin (GOOCH COIN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של gooch coin (GOOCH COIN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GOOCH COIN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על gooch coin (GOOCH COIN)

כמה שווה gooch coin (GOOCH COIN) היום?
החי GOOCH COINהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GOOCH COIN ל USD?
המחיר הנוכחי של GOOCH COIN ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של gooch coin?
שווי השוק של GOOCH COIN הוא $ 48.06K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GOOCH COIN?
ההיצע במחזור של GOOCH COIN הוא 999.43M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GOOCH COIN?
‏‏GOOCH COIN השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00318822 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GOOCH COIN?
GOOCH COIN ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של GOOCH COIN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GOOCH COIN הוא -- USD.
האם GOOCH COIN יעלה השנה?
GOOCH COIN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GOOCH COIN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:49:33 (UTC+8)

