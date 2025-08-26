gooch coin (GOOCH COIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00318822$ 0.00318822 $ 0.00318822 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.21% שינוי מחיר (1D) -4.94% שינוי מחיר (7D) -0.39% שינוי מחיר (7D) -0.39%

gooch coin (GOOCH COIN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GOOCH COIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GOOCH COINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00318822, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GOOCH COIN השתנה ב +0.21% במהלך השעה האחרונה, -4.94% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

gooch coin (GOOCH COIN) מידע שוק

שווי שוק $ 48.06K$ 48.06K $ 48.06K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 48.06K$ 48.06K $ 48.06K אספקת מחזור 999.43M 999.43M 999.43M אספקה כוללת 999,429,171.26315 999,429,171.26315 999,429,171.26315

שווי השוק הנוכחי של gooch coin הוא $ 48.06K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GOOCH COIN הוא 999.43M, עם היצע כולל של 999429171.26315. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 48.06K.