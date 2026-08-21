DYOR Coin מחיר היום

מחיר DYOR Coin (DYOR) בזמן אמת היום הוא $ 0.593083, עם שינוי של 6.14% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DYOR ל USD הוא $ 0.593083 לכל DYOR.

DYOR Coin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 177,923, עם היצע במחזור של 300.00K DYOR. ב‑24 השעות האחרונות, DYOR סחר בין $ 0.555918 (נמוך) ל $ 0.600177 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 17.0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.369417.

ביצועים לטווח קצר, DYOR נע ב -0.70% בשעה האחרונה ו +12.89% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 39.21.

DYOR Coin (DYOR) מידע שוק

שווי שוק $ 177.92K$ 177.92K $ 177.92K נפח (24 שעות) $ 39.21$ 39.21 $ 39.21 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 177.92K$ 177.92K $ 177.92K אספקת מחזור 300.00K 300.00K 300.00K אספקה כוללת 300,000.0 300,000.0 300,000.0

שווי השוק הנוכחי של DYOR Coin הוא $ 177.92K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 39.21. ההיצע במחזור של DYOR הוא 300.00K, עם היצע כולל של 300000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 177.92K.